Минобороны: Распространители фейка о COVID в Военном университете будут наказаны

Минобороны РФ намерено обратиться в правоохранительные органы из-за недостоверной информации, которую распространяют в интернете о заражении коронавирусом в Военном университете. Как сообщили в военном ведомстве, авторы информации, появившейся в ряде интернет-ресурсов о том, что заразившихся COVID-19 курсантов не лечат, должны быть привлечены к ответственности. Там отметили, что обращение в правоохранительные органы, будет направлено в соответствии с действующим законодательством, для того, чтобы привлечь авторов материала к ответственности за распространение фейковой информации.

В Минобороны рассказали, что 21 апреля на отдельных интернет-ресурсах было размещено сообщение о том, что в Военном университете в числе курсантов якобы выявлено большое количество заболевших коронавирусом. В материалах утверждалось, что военнослужащим не оказывается медицинская помощь. "Эта информация является фейком и абсолютно не соответствует действительности", - сказали в ведомстве

В военном ведомстве уточнили, что в ходе превентивного тестирования пробы девяти курсантов дали положительный результат. Инфицированные военнослужащие были изолированы в одном из лечебных учреждений Минобороны. Сейчас состояние всех инфицированных оценивается как нормальное. Все контактировавшие с заразившимися курсантами находятся под наблюдением медиков.