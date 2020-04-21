Минпромторг прокомментировал ситуацию вокруг производства дешевых лекарств

Из-за нерентабельности производства российские фармпроизводители готовы отказаться от выпуска ряда жизненно важных препаратов (ЖНВЛП). В зоне риска оказались такие востребованные препараты, как парацетамол, димедрол и ибупрофен.

Как правило таблетки, о которых идет речь, дешевые, к тому же цены на них регулирует государство. Поэтому их дороже выпускать, чем продавать. Участники рынка, как пишет "Коммерсантъ", уже предупредили Минпромторг о нерентабельности производства более 50 международных непатентованных наименований, входящих в перечень жизненно важных препаратов. Письмо в ведомство подписали семь крупных фармацевтических компаний.

Минпромторг России прокомментировал позицию фарминдустрии. Как отмечают в ведомстве, постоянно осуществляется мониторинг производства лекарственных препаратов нижнего ценового сегмента (до 100 рублей). "Мы постоянно находимся в диалоге с производителями", - подчеркнули в ведомстве. В Минпромторге также отмечают, что с учетом сложившейся экономической ситуации, существенно возросшего мирового спроса на активные фармацевтические субстанции (АФС) для производства лекарственных препаратов, и, соответственно, наблюдающегося удорожания необходимых АФС и ингредиентов, с целью недопущения вывода с рынка жизненно необходимых и важнейших лекарств, необходимо принятие срочных мер позволяющих обеспечить рентабельность производства лекарственных препаратов.

Минпромторгом России неоднократно направлялись предложения по корректировке действующих правил регистрации и перерегистрации цен, многие из которых были учтены. Одновременно с этим, министерство готовит предложения по внесению изменений в Правила обязательной перерегистрации в 2019 - 2020 годах.