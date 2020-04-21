Минпросвещения: Девятиклассники будут сдавать ОГЭ в своих школах

Девятиклассники в этом году смогут сдать ОГЭ в своих школах. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения.

- Исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации, пункты проведения экзаменов в 9-х классах планируется организовать на базе школ, в которых обучались участники ГИА-9, - говорится в сообщении ведомства. - Эти изменения относятся к экзаменам в 9-х классах и не затрагивают в настоящий момент порядок проведения ЕГЭ.

Что это значит? Раньше, чтобы сдать ОГЭ, ребятам нужно было идти в "чужую" школу - такие были правила. Сейчас можно будет написать экзамен в своей. Но это касается только (!) девятых классов. ОГЭ планирует сдавать примерно 1,4 миллиона ребят.

Напомним, основной период ОГЭ в 2020 году планируется провести с 8 июня по 31 июля. Регионы сами смогут определить сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. А вот ОГЭ по предметам по выбору в 2020 году проводиться не будет.

Что с ЕГЭ? Тут все по-прежнему: никаких изменений в порядке проведения ЕГЭ и уж тем более поблажек не планируется. Пока что установлена дата старта ЕГЭ - 8 июня. Но в зависимости от развития эпидемической ситуации эта дата снова может быть скорректирована.