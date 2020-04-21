Минсельхоз: Россия не запрещала экспорт гречки в страны ЕАЭС

Россия не вводила ограничений на поставки гречихи и гречневой крупы на рынки стран ЕАЭС, включая Белоруссию, заявили в Минсельхозе.

Напомним, ранее сегодня стало известно о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился увеличить производство гречихи в республике якобы из-за возникших сложностей с поставками этой крупы из России.

"Россияне отказались с нами работать, как это было в советские времена, когда мы там больше закупали гречихи: там больше произрастает, чем у нас", - сказал он. Своими силами республика закрывает только половину своих потребностей. Остальной объем закупается в основном в России.

Между тем, в российском Минсельхозе напоминают, что запрет на экспорт гречихи и некоторых других видов продукции введен ЕЭК с 12 апреля по 30 июня для стран, не входящих в ЕАЭС. На страны-члены (включая Беларусь) такой запрет не распространяется. Эта мера применена ЕЭК как раз для обеспечения рынка стран Евразийского экономического союза необходимыми продовольственными товарами.

В российском Минсельхозе также отметили, что Россия полностью обеспечивает внутренние потребности в этой крупе. В 2020 году Минсельхоз ожидает увеличение посевных площадей гречихи на 51,6 тыс. га, до 858,2 тыс. га.