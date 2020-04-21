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Рубрика: Общество

Московский онлайн-сервис поможет школьникам с ЕГЭ

Текст: Ксения Колесникова

Онлайн-сервис "Мои достижения", созданный Московским центром качества образования, помогает школьникам по всей стране подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ. Актуальные версии работ по всем предметам, тренажеры по заполнению экзаменационных бланков, видеоматериалы, почти 2 тысячи работ по самопроверке и 100 тысяч заданий, - все доступно в два клика. Регистрируйся - и пользуйся бесплатно. Сервис - московский, но доступен абсолютно всем школьникам со всей страны. За последний месяц его аудитория увеличилась в 3 раза.

Фото: iStock
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- Я выполнил уже около 70 работ: по математике, обществознанию, географии. Раньше вообще решал по два варианта в день по трем предметам, а иногда даже получалось выполнить в день восемь работ! С каждым разом результаты лучше - готовлюсь к ОГЭ, - говорит девятиклассник Владимир Афанасьев. - После окончания работы внизу написано, на что обратить внимание, над чем поработать.

Кстати, для учащихся московских школ появилась очень крутая возможность получить консультацию эксперта по пройденным работам ГИА. И что особенно важно - по заданиям с развернутым ответом.

- В личном кабинете можно сохранить результаты диагностики в формате Word, а потом посмотреть, где была допущена ошибка, в каком задании, - говорит учитель информатики школы №58 Владимир Семлев. - С помощью сервиса готовлю ребят к экзаменам. После анализа результатов мы с учениками посвящаем урок работе над типовыми ошибками. Здесь наглядно видно, как ребята выполняют задания в самом начале и потом, когда они уже хорошо поработали. Баллы повышаются, динамика положительная.

Общество Образование ЕГЭ в России

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