Мурашко предложил проактивно лечить пациентов с хроническими заболеваниями

Амбулаторная помощь для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями должна оказываться проактивно, - заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами по вопросам готовности системы здравоохранения к борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Он пояснил, что врачи должны обзванивать пациентов, уточнять их самочувствие и корректировать, при необходимости, терапию дистанционно, чтобы минимизировать контакты при посещении поликлиники.

При этом он отметил, что для пациентов с онкологическими заболеваниями курс химиотерапии прерываться не должен.

"В нынешних условиях важно обеспечить доступность плановой медицинской помощи для пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями", - сказал министр.