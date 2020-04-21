Мурашко призвал организовать защиту пациентов и медперсонала

Поликлиники и стационары должны оценить свою эпидемиологическую безопасность, а при необходимости - усилить меры, заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами по вопросам готовности системы здравоохранения к борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Он пояснил, что Национальным институтом качества Росздравнадзора разработаны специальные чек-листы, с помощью которых медучреждения смогут оценить свою мобилизованность.

"Важно правильно организовать защиту медперсонала и пациентов", - сказал министр.

Он подчеркнул, что в медучреждениях должен соблюдаться масочный режим, отметил, что тестирование медработников на коронавирус необходимо проводить регулярно.

"Врачи и санитары должны минимизировать контакты вне медорганизаций, чтобы исключить возможность инфицирования. А пациентов нужно тщательно обследовать, чтобы убедиться в том, что они поступают в стационар не из очага инфекции", - заключил Мурашко.