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21.04.2020 12:56
Рубрика: В мире

На борту атакованного у берегов Бенина судна находились трое россиян

Текст: Юрий Чернов

Посольство России в Бенине подтвердило информацию о том, что на борту атакованного у берегов страны контейнеровоза "Tommi Ritscher" находились три россиянина.

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Граждане России вместе с другими членами экипажа, предположительно, взяты в заложники. При этом в посольстве ранее уточнили, что контейнеровоз заблокирован патрульными катерами ВМС Бенина и находится в территориальных водах Республики.

По данным портала SeaTrade-MariTime.com экипаж судна, стоявшего на рейде под португальским флагом, состоит из граждан Украины, Филиппин и Болгарии. При этом портал DryadGlobal.com ранее сообщил со ссылкой на источник в порту города Котону, что сотрудники бенинских и нигерийских сил охраны границы смогли в ночь на 21 апреля подняться на борт судна.

Им якобы удалось обнаружить 11 членов экипажа, которые забаррикадировались в центральной рубке. Еще 8 человек, включая 3 россиян, обнаружены не были. Из чего было сделано предположение о том, что нападавшие покинули судно вместе с членами экипажа, которых они взяли в заложники.

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