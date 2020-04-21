На борту атакованного у берегов Бенина судна находились трое россиян

Посольство России в Бенине подтвердило информацию о том, что на борту атакованного у берегов страны контейнеровоза "Tommi Ritscher" находились три россиянина.
Граждане России вместе с другими членами экипажа, предположительно, взяты в заложники. При этом в посольстве ранее уточнили, что контейнеровоз заблокирован патрульными катерами ВМС Бенина и находится в территориальных водах Республики.
По данным портала SeaTrade-MariTime.com экипаж судна, стоявшего на рейде под португальским флагом, состоит из граждан Украины, Филиппин и Болгарии. При этом портал DryadGlobal.com ранее сообщил со ссылкой на источник в порту города Котону, что сотрудники бенинских и нигерийских сил охраны границы смогли в ночь на 21 апреля подняться на борт судна.
Им якобы удалось обнаружить 11 членов экипажа, которые забаррикадировались в центральной рубке. Еще 8 человек, включая 3 россиян, обнаружены не были. Из чего было сделано предположение о том, что нападавшие покинули судно вместе с членами экипажа, которых они взяли в заложники.
❗️❗️❗️ В дополнение к ранее опубликованной Посольством информации о нападении на контейнеровоз "Tommi Ritscher" сообщаем, что в числе захваченных пиратами заложников находятся 3 гражданина РФ.— Russie au Bénin 🇷🇺 (@AmbRusBen) April 21, 2020
Посольство продолжает следить за развитием ситуации с российскими моряками.