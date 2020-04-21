На Кубани нарушитель карантина отнял у 82-летней пенсионерки продукты

Двойное нарушение совершил 57-летний житель г.Тихорецк Краснодарского края. Он, мало того, что нарушил объявленный в крае режим карантина, так еще и воспользовался этим для того, чтобы ограбить старушку.

Его жертвой стала 82-летняя пенсионерка, возвращавшаяся в свой двор с покупками из ближайшего магазина. Он вырвал у нее сумку с продуктами и, как оказалось, с документами, и убежал. Перепуганная женщина не сразу обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Спустя семь дней женщина обратилась в полицию, - рассказали kp.ru в местном ОВД. - Правоохранители смогли отыскать злоумышленника, им оказался ранее судимый 57-летний житель станицы Новоромановской, что в Тихорецком районе.

Сообщается, что задержанный обвиняется лишь по ст.161 УК РФ "Кража". Нарушение карантина ему предъявлено не будет.