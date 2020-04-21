На Мальте возобновили охоту на перелетных птиц, несмотря на карантин

На фоне сохраняющихся карантинных мер из-за эпидемии коронавируса власти Мальты приняли неожиданное решение: открыть сезон весенней охоты на птиц. Как передает Reuters, правительство островного государства его никак не объяснило.

СМИ отмечают, что разрешение было пролоббировано влиятельной в стране Федерацией мальтийских охотников. Они уверяют, что "коронавирус не расползется по стране, если птицеловы пойдут пострелять на природе поодиночке или парами". Кроме того, лицензии не будут выдавать лицам с хроническими заболеваниями или старше 65 лет.

Тем временем в минздраве Мальты к такому шагу отнеслись отрицательно, ведь общие ко всем требования самоизоляции никто не отменял. К тому же полиция, следящая за соблюдением карантинного режима, по закону не уполномочена контролировать мероприятия, которые регулируются охотничьим законодательством. Негодуют и зоозащитники. Отстрел пернатых создает прямую угрозу для перелетных птиц, которые в это время года следуют своими маршрутами через Средиземноморье. Портал Euronews сообщает о том, что недавно на острове был нелегально убит редкий хищник - болотный лунь из семейства ястребиных. Эта история вызвала столь широкий общественный резонанс, что четыре мальтийские газеты выступили с общим воззванием к премьер-министру Мальты с требованием отозвать решение.