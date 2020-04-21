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Рубрика: Власть

Льготы во благо

"Единая Россия" предлагает распространить на социальные НКО меры поддержки для малого бизнеса
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 87(8141)
Некоммерческие организации должны получить помощь от государства по аналогии с теми мерами, которые разработаны для предприятий малого и среднего бизнеса, считает председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Вчера он провел онлайн-встречу с представителями общественного сектора по линии федерального ситуационного центра партии.
Дмитрий Медведев провел онлайн-встречу с представителями НКО на площадке ситуационного центра партии. Фото: er.ru Дмитрий Медведев провел онлайн-встречу с представителями НКО на площадке ситуационного центра партии. Фото: er.ru
Дмитрий Медведев провел онлайн-встречу с представителями НКО на площадке ситуационного центра партии. Фото: er.ru

"Ситуация такова, что некоммерческому сектору сегодня требуется довольно значительная поддержка. Из-за пандемии под удар попали практически все виды НКО, в том числе, и это особенно для нас печально, те, которые оказывают социальные услуги, и благотворительные организации", - отметил Дмитрий Медведев в начале встречи.

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Об этом же говорили и сами НКО. Как рассказала исполнительный директор благотворительного собрания "Все вместе" Кира Смирнова, по данным объединения, из-за коронавируса у 95% благотворительных организаций снизилось поступление пожертвований, средний уровень падения - 30%. Физические лица стали перечислять меньшие суммы из-за снижения доходов. Уходят постоянные доноры, что ставит под угрозу длительные проекты. А количество обращений за помощью от граждан постоянно растет.

Из-за коронавируса у благотворительных организаций снизилось поступление пожертвований, средний уровень падения - 30%

Причем специфика деятельности НКО такова, что они в большинстве своем не могут перевести сотрудников на дистанционный режим. Ряд организаций вынужден идти на нарушения, когда оказывается помощь людям, потому что эта деятельность не отвечает уставным целям. Кроме того, им необходимо выплачивать зарплаты, взносы в социальные фонды, оплачивать аренду и коммунальные услуги.

"Во многих вопросах ситуация для некоммерческого сектора не менее, а подчас и даже более сложная, чем для бизнеса, - отметил Дмитрий Медведев. - Именно поэтому наша партия будет исходить из того, что те льготы, которые положены в настоящий момент для малого и среднего бизнеса, нужно в той или иной мере распространить и на НКО".

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Председатель партии назвал три меры, которые "Единая Россия" готова обсуждать с федеральными и региональными властями. Первое - предоставление субсидий на выплату заработных плат работникам НКО. Надо "провести работу с банками по предоставлению льготных кредитов на эти цели - так, как это делается для малого и среднего предпринимательства", отметил Медведев. "Есть еще идея ввести льготное обслуживание счетов таких социально ориентированных НКО", - добавил он.

Второе предложение - предоставить НКО финансовую помощь в объеме, который учитывает численность их работников, эти средства можно было бы направить на решение первоочередных задач социально ориентированных организаций.

И третье - дать "рекомендации органам государственной власти в сфере занятости подумать об организации общественных работ". "Это, собственно, та же модель, которая применяется к коммерческому сектору по наиболее уязвимым категориям, для того чтобы просто не создавать дополнительных угроз для снижения уровня занятости", - пояснил Медведев.

Отдельная тема, которую поднимали участники встречи, - стимулирование бизнес-структур, которые оказывают помощь некоммерческому сектору. Это основной источник финансирования медицинских проектов, рассказала директор фонда "Подари жизнь" Екатерина Шергова. Многие пациенты не могут ждать, пока бизнес выйдет из режима самоизоляции и отыграет потери, подчеркнула она.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Поэтому НКО предлагают внести дополнительные налоговые льготы для бизнеса на участие в благотворительности. Например, отнести пожертвования к расходам компаний. Сейчас предприниматели могут отчислять средства на благотворительность только из чистой прибыли. Еще один вариант - уменьшить налог на прибыль для тех организаций, которые перечисляют часть прибыли НКО. Кстати, такие решения уже приняты в нескольких субъектах РФ, их можно было бы распространить на всю страну, считают в фонде "Подари жизнь".

"Нужно по приоритетам эти меры выстроить и на какую-то из них нужно идти", - ответил Дмитрий Медведев и пообещал обсудить эти инициативы с минфином. Он уверен, что бизнесмены не станут массово уходить от налогов под видом благотворительной деятельности. "Не будут многие заниматься махинаторством, когда такое творится у нас в стране", - сказал глава партии.

По итогам встречи с представителями НКО будут подготовлены либо внутрипартийные поручения, либо поручения по линии Совета безопасности РФ, либо обращение в правительство и к президенту России, добавил он.

Власть Работа власти Партии "Единая Россия"

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