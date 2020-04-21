Названы худшие "легкие" продукты для сжигания жира

Большинство людей знают, что необходимо исключить из своего рациона для похудения. Как правило, ограничения касаются магазинной выпечки, жирных соусов, сладких напитков и обработанного мяса.

При этом рекомендуется сжигать лишний жир, закупаясь орехами, обезжиренными йогуртами (где, кстати, часто встречается сахар), авокадо и оливковым маслом. На самом деле, следуя этим советам, можно легко набрать лишнего, считает диетолог Энкарни Перес.

- Распространенной ошибкой многих людей, которые хотят похудеть, является употребление "легкого" салата с авокадо, приправленного оливковым маслом (оба продукта содержат очень много хоть и полезных, но все же жиров - прим. "РГ"). Иногда сюда также добавляются грецкие орехи, яйца, тунец. В итоге можно легко получить в блюде 1500 калорий. Что почти равно дневной норме калорий, если вы хотите похудеть. То есть, надо четко понимать, что некоторые очень полезные продукты надо употреблять в умеренных количествах и осторожно комбинировать. А, злоупотребляя ими, человек набирает вес, даже не осознавая этого, - пояснил диетолог.

Он также напомнил, что для похудения необходимо ограничить (или исключить) ряд продуктов, которые при всей привлекательности практически не содержат необходимых питательных веществ. Это колбасы, алкоголь, полуфабрикаты, вяленые сыры. И даже "легкие" йогурты.

- Такого рода продукты не насыщают, в них очень мало или вообще нет питательных веществ. В итоге они только разжигают аппетит. Яблоко и морковка будут более полезным перекусом, чем "легкий" йогурт. Как альтернатива - банан, сушеный инжир или миска натурального йогурта с овсяными хлопьями, - отметил диетолог.