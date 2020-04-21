НХЛ отклонила контракт Григоренко с "Коламбусом"

Национальная хоккейная лига отказала "Коламбусу" в регистрации контракта Михаила Григоренко, сообщается на официальном сайте клуба.

Причина - недопонимание относительно окна регистрации. Отмечается, что соглашение будет вновь подано на регистрацию 1 июля.

Днем ранее Григоренко заключил с "синими жакетами" однолетний контракт на сумму 1,2 млн долларов. Предыдущие три сезона Михаил выступал за ЦСКА. В 147 матчах 25-летний форвард набрал 116 (46+70) очков при показателе полезности "+64". В сезоне 2018/2019 Григоренко вместе с армейцами завоевал Кубок Гагарина. "Остаться в КХЛ еще на один год? А вдруг нового шанса не будет? У меня есть мечта - закрепиться в НХЛ, играть на этом уровне. Поэтому я иду за мечтой, когда передо мной открыли дверь. Если еще пересидеть в ЦСКА, то поезд может уйти", - приводит слова игрока официальный сайт НХЛ.