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21.04.2020 20:19
Рубрика: Экономика

Новак объяснил сокрушительный обвал цен на нефть WTI

Текст: Сергей Тихонов
Глава Минэнерго России Александр Новак сделал заявление о сокрушительном обвале цен на американскую нефть WTI, произошедшем в ночь с 20 на 21 апреля.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Министр отметил, что коллапс котировок американской нефти произошел в связи с распродажей фьючерса (контрактов) на поставку WTI в мае, который после 20-го апреля не торгуется на бирже, а также отсутствием спроса на дополнительные поставки нефти в мае и вероятностью затоваривания хранилищ. "Это вызвало спекулятивное падение финансового инструмента до отрицательных значений", - сказал Александр Новак.

Фото: REUTERS
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Он также подчеркнул, что сейчас не стоит драматизировать ситуацию. "Важно понимать, что это бумажный рынок, то есть торговля производными финансовыми инструментами, а не физической нефтью. Котировки июньского фьючерса на Brent и WTI существенно выше, хотя тоже подвергнуты волатильности из-за общего негативного настроения на рынке", - пояснил глава Минэнерго.

Министр очередной раз напомнил, что нефтяной рынок сейчас находится в крайне волатильном состоянии из-за резкого падения спроса, связанного с мерами по противодействию распространению коронавируса, с постепенным затовариванием хранилищ и неопределенностью сроков восстановления мировой экономики. "Давление на рынок будет сохраняться до начала действия соглашения ОПЕК+ в мае, снижения добычи странами вне соглашения и облегчения ограничительных мер. Страны ОПЕК+ внимательно следят за ситуацией и имеют, в случае необходимости, все возможности для реагирования", - подчеркнул Александр Новак.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Цена на нефть

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