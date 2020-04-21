Постановление правительства Новосибирской области от 21 апреля 2020 года № 134-п "О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", на основании предложений Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (письмо от 20.04.2020 № 54 00-06/001-3360-2020) Правительство Новосибирской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-п "О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской области" следующие изменения:

1. В преамбуле:

1) слова "постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации" заменить словами "постановлениями Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019",";

2) после слов "О дополнительных мерах по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области"," дополнить словами "предложениями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области (письмо от 20.04.2020 № 54 00-06/001-3360-2020),".

2. В пункте 4:

1) подпункт 1 дополнить словами ", иным лицам, подлежащим изоляции в соответствии с настоящим постановлением";

2) абзац первый подпункта 5 изложить в редакции:

"5) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской области обеспечить:";

3) после абзаца первого подпункта 5 дополнить абзацами следующего содержания:

"а) изоляцию в домашних условиях граждан, имеющих признаки респираторной инфекции, а также граждан, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с указанными лицами, с учетом клинических и эпидемиологических показаний;

б) госпитализацию в специализированные медицинские организации граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);

в) изоляцию контактных лиц, проживающих совместно с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019):

при отсутствии клинических проявлений - в обсерватор;

при наличии клинических проявлений - в условиях специализированного стационара;

г) изоляцию контактных лиц, не проживающих совместно с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019):

при отсутствии клинических проявлений - в домашних условиях;

при наличии клинических проявлений - в условиях специализированного стационара;";

4) дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:

"5.1) обеспечить оформление листков нетрудоспособности гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на период обеспечения их изоляции в соответствии с подпунктом 5 настоящего пункта;";

5) подпункт 9 после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:

"имеющих признаки респираторной инфекции;".

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников







