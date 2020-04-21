Постановление губернатора Новосибирской области от 17 апреля 2020 года № 59 "О внесении изменения в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43"

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 "О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации" следующие изменения:

1) в пункте 5 слова "по 19.04.2020" заменить словами "по 30.04.2020";

2) в пункте 6 слова "по 19.04.2020" заменить словами "по 30.04.2020".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 17.04.2020.

А.А.Травников







