Постановление губернатора Новосибирской области от 17 апреля 2020 года № 59 "О внесении изменения в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43"

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Новосибирской области от 27.03.2020 № 43 "О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации" следующие изменения:
1) в пункте 5 слова "по 19.04.2020" заменить словами "по 30.04.2020";
2) в пункте 6 слова "по 19.04.2020" заменить словами "по 30.04.2020".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 17.04.2020.
А.А.Травников
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