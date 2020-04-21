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Рубрика: В мире

Новозеландцы пожертвовали десятки тысяч долларов на корм животным в зоопарке

Текст: Андрей Васильев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новозеландцы пожертвовали десятки тысяч долларов, чтобы накормить голодных животных в зоопарке в период изоляции. Всего за четыре дня более четырех тысяч жителей страны откликнулись на призыв в соцсетях "Спасти животных" и пожертвовали более 150 тысяч долларов.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Средства будут направлены в Парк дикой природы Орана на окраине Крайстчерча, где проживают около 400 диких и домашних животных, включая шимпанзе, сурикатов, носорогов и жирафов. Зоопарк был закрыт для посещения на время карантина, всего несколько сотрудников работают посменно, чтобы кормить животных, сообщает The Guardian.

Не имея возможности получать доход от посетителей, который обычно составляет 95% бюджета, администрация зоопарка столкнулась с проблемой оплаты еженедельных счетов за корм в сумме 42 тысяч долларов. Одни гориллы каждую неделю едят овощей на сумму 485 долларов. Зоопарк был вынужден обратиться за помощью к общественности. Всего за три дня была собрана сумма, которая позволит зоопарку выжить до прекращения режима изоляции.

Напомним, что ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объявила о том, что ограничительные меры будут действовать в стране еще не менее трех недель до середины мая.

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