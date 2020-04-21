Новый полис "Манго Плюс" защитит от рисков госпитализации

Забота и безопасность клиентов - главные приоритеты "Манго Страхования". Компания следит за ситуацией вокруг пандемии COVID-19 в мире и России. Распространение болезни не в силах сдержать ни одна компания, но "Манго Страхование" хочет помочь, если вирус все-таки доберется до клиентов. Поэтому, с 21 апреля "Манго Страхование" запускает полис "Манго Плюс" - страховку на случай госпитализации с диагнозом "коронавирусная инфекция" или "вирусная пневмония".

"Манго Страхование" провело онлайн исследование среди клиентов компании в возрасте от 18 до 60 лет, посвященное главным страхам, которые вызваны пандемией коронавируса COVID-19. По итогам опроса, компания выявила, что 52% боятся госпитализации, 25% опрошенных боятся погибнуть в результате болезни, а 23% боятся заразиться коронавирусной инфекцией.

Выяснив, что больше всего клиенты боятся именно госпитализации, команда "Манго Страхование" решила адаптировать полис страхования квартиры и представить "Манго Плюс": полис с дополнительным покрытием рисков госпитализации, в случае диагностирования коронавирусной инфекции и вирусной пневмонии, который компания предоставляет дополнительно к действующему страховому полису для защиты квартиры. Таким образом, за один платёж клиент получает защиту и квартиры, и самого человека.

Каждый клиент компании получает "Манго Плюс" бонусом к текущей страховке с 21 апреля, дополнительных оплат не потребуется. Все новые клиенты могут оформить "Манго Плюс" на специальном лендинге https://mango.rocks/behealthy: полис автоматически добавится к основной страховке квартиры. Необходимо, чтобы стоимость полиса страхования квартиры для действующих и новых клиентов составляла от 300 руб. ежемесячно (сумма покрытия от 750 тыс. руб.).

Полис "Манго Плюс" покрывает риск госпитализации в случае диагностирования коронавирусной инфекции и вирусной пневмонии. Компания оплатит за каждый день, проведенный в стационаре по 2 000 рублей, максимально возможное количество дней - 25, ограничение по сумме - 50 000 рублей. Условием получения выплаты является госпитализация и диагностирование коронавирусной инфекции или вирусной пневмонии в период действия договора страхования. Оформить страховку могут граждане РФ в возрасте от 18 до 45 лет - согласно информации от оперштаба Москвы 52% заболевших находятся в этом возрастном диапазоне .

"Манго Страхование" - первая онлайн страховая компания в России, которая работает на основе уникальной для российского рынка бизнес-модели - без посредников и напрямую с клиентами. Цель компании - сформировать новую нишу на российском рынке страхования, а миссия - повысить доверие населения к страховым компаниям.

Застраховать в "Манго Страхование" можно собственную квартиру, квартиру в ипотеке, квартиру, находящуюся в собственности у государства или квартиру, которая арендуется. Больше информации: https://mango.rocks

"Манго Страхование" получила лицензию Банка России в 2019 году на осуществление деятельности добровольного страхования имущества и добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни. В настоящее время компания специализируется на добровольном страховании недвижимости, но в дальнейшем планирует расширять предложения: например, до конца 2020 года появится страхование от несчастных случаев.



Пресс-релиз предоставлен пресс-службой страховой компании "Манго"