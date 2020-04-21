ООН: Из-за пандемии число страдающих от голода людей может удвоиться

ООН предупреждает, что в результате коронавирусного кризиса более четверти миллиарда человек на планете окажутся на грани голода, если не будут приняты оперативные меры по обеспечению продовольствием и гуманитарной помощью беднейших стран мира. О том, что голод может стать следующим крупным последствием пандемии, говорится в "Докладе о продовольственных кризисах", представленном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, Всемирной продовольственной программой и 14 другими организациями и обнародованном во вторник.

Доклад, который будет представлен Совету безопасности ООН во вторник вечером, подкрепляет опасения международного сообществ в том, что мир может столкнуться с повторением роста цен на продовольствие, которое произошло во время экономического кризиса в 2007-2008 годах. Рост цен и снижение покупательской способности граждан вызвали широкомасштабные политические потрясения, последствия которых все еще ощущаются на всем Среднем и Ближнем Востоке, в Азии и Латинской Америки, отмечает The Guardian. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что доклад должен быть призывом к действию для обеспеченных стран. "Потрясения, вызванные пандемией COVID-19, могут привести к еще большему бедствию семей и общин", - отметил генсек ООН в предисловии к докладу, в котором отмечается, что некоторые из беднейших стран "могут столкнуться с мучительным компромиссом между спасением жизней и поиском источников средств к существованию".

Еще более пессимистические оценки содержатся в прогнозах руководителей продовольственных транснациональных корпораций, которые недавно предупредили о том, что число людей, страдающих от хронического голода, может удвоиться до более чем 1,6 миллиарда в результате пандемии и призвали мировых лидеров принять срочные меры. Нобелевские лауреаты-экономисты предупреждают, что развитые страны столкнутся с рецидивами пандемии в своих странах, если они не смогут финансировать проекты по оказанию помощи беднейшим странам мира.

"COVID-19 потенциально катастрофичен для миллионов, чья жизнь уже висит на волоске, - сказал доктор Ариф Хусейн, главный экономист Всемирной продовольственной программы. - Это подобно удару молотка для миллионов людей, которые могут питаться только в том случае, если получают заработную плату и не могут рассчитывать на помощь. Недостаток продовольствия и глобальный экономический спад уже уничтожили их источники существования. Требуется только еще один удар, такой как COVID-19, чтобы толкнуть их через край. Мы должны коллективно действовать сейчас, чтобы смягчить последствия этой глобальной катастрофы".

Эксперты по продовольствию обеспокоены тем, что страны-доноры медлят с предоставлением средств, необходимых в срочном порядке на местах для создания сетей для доставки гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие районы. Всемирная продовольственная программа полагает, что на эти нужды в самое ближайшее время понадобится 350 миллионов долларов , однако три четверти этой суммы еще не получено международными продовольственными организациями.

В докладе говорится о том, службы здравоохранения в развивающихся странах, испытывающие нехватку койкомест и специалистов, вероятно, будут перегружены, а глобальный экономический спад нарушит цепочки поставок продовольствия. Особую обеспокоенность ООН вызывают люди, работающие на неконтролируемых государством подпольных производствах и цехах, особенно в Азии, а также 79 миллионов беженцев и перемещенных лиц в мире.

По оценкам экспертов, серьезные риски для здоровья являются лишь частью вспышки пандемии. Ограничительные меры и режим изоляции мешают людям сажать и собирать урожай, работать в качестве поденщиков и продавать продукты, а также создают другие проблемы. Нехватка рабочей силы, с которой столкнулись беднейшие страны в период пандемии, может еще больше осложнить производство продуктов питания, протекционистские меры могут повысить цены на них, а рост безработицы приведет к снижению покупательной способности людей, что в конечном итоге, будет способствовать росту голода.

Экстремальные погодные условия, вызванные нарушением климата, также, вероятно, увеличат потери, как это было годом ранее. В 2019 году из 130 миллионов человек, пострадавших от острой нехватки продовольствия, большинство - 77 миллионов проживали были в странах, затронутых гражданскими конфликтами, 34 миллиона пострадали от климатического кризиса, а 24 миллиона жили в районах, где произошел экономический кризис.