Опубликованы ответы на задания досрочного ЕГЭ 2020 года

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал ответы к реальным заданиям досрочного периода ЕГЭ 2020 года. Причем по всем предметам.

Досрочный период ЕГЭ должен был пройти еще в марте, но не состоялся из-за сложной эпидемической обстановки. 14 апреля ФИПИ опубликовал два реальных варианта ЕГЭ-2020, которые были подготовлены специально для "досрочников". Теперь же на сайте института появились и ответы к ним - любой школьник может сам скачать эти варианты, выполнить их, а затем проверить себя.

Кроме того, выложены методические рекомендации экспертов по самоподготовке к ЕГЭ: на что обратить внимание, как решать задачи повышенной сложности и как избежать самых частых ошибок. И так по всем учебным предметам - от математики до литературы.

Возьмем, к примеру, русский язык. Вариант 1, задание 5.

В одном из приведенных ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово.

- Мне дорог и ПАМЯТЕН каждый уголок родного дома.

- В ДВОИЧНОЙ системе счисления используются только две цифры: 0 и 1.

- Руководство подтвердило ограничения на ВЫДАЧУ свидетельств о праве собственности.

- Участие в чемпионате известного спортсмена вызвало значительный ЗРИТЕЛЬНЫЙ интерес.

- ИСКУССТВЕННЫЙ международный язык эсперанто стал 64-м языком, используемым в автоматическом переводе в Интернете.

Ответ: зрительский

Вот здесь можно скачать реальные варианты ЕГЭ-2020 досрочного периода и ответы к ним.

Кстати

В досрочный период ЕГЭ хотели сдавать около 32 тысяч ребят. В основном, это выпускники прошлых лет. Сейчас принято решение, что они будут сдавать ЕГЭ в основной период. По сегодняшним планам, он должен начаться 8 июня.