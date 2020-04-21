Пенсионеры и инвалиды Крайнего Севера поедут отдыхать по талонам

Получить бесплатные билеты для того, чтобы съездить отдохнуть и полечиться, пенсионеры и инвалиды, живущие на Крайнем Севере, теперь смогут по специальным талонам или направлениям. Такое изменение в правила предоставления льготы готовит правительство. Проект документа размещен на Федеральном портале нормативных правовых актов.
Раньше для совершения таких поездок пассажирам, имеющим право на такую льготу, надо было предъявлять при оформлении бесплатного билета документ, подтверждающий предстоящее пребывание в санатории, профилактории, на турбазе или в другом месте отдыха, следует из проекта документа.
Теперь же для бесплатной поездки будет достаточно талонов или направлений на бесплатное лечение или отдых. Они будут выдаваться вместе с путевкой. При обращении в кассу местное отделение Пенсионного фонда России автоматически проверит обоснованность и законность применения льготы. После чего безденежные проездные документы будут выданы самому льготнику или его представителю.
Проект документа еще находится в стадии обсуждения, в финальную версию могут быть внесены изменения.