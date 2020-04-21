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21.04.2020 16:37

Пентагон пожаловался на сбои в поставках техники из-за COVID-19

Текст: Алексей Чуриков

Представители Пентагона заявили, что производственные мощности американской оборонной промышленности, в первую очередь авиационной и космической, оказались под угрозой из-за принимаемых властями соседней Мексики мер по борьбе с эпидемией коронавируса. Выяснилось, что на мексиканской территории из-за режима карантина перестал работать целый кластер предприятий, снабжавших оборонку США различными компонентами и комплектующими.

Фабрики в Мексике перестали работать, потому что власти не включили их в список приоритетных для страны объектов в условиях эпидемии. В Пентагоне отмечают, что это серьезным образом скажется на возможностях американских производителей оружия поддерживать производство на прежнем уровне. Заместитель главы Пентагона по вопросам закупок и поддержки ВС Эллен Лорд заявила прессе, что руководство ведомства пытается с помощью Госдепартамента США донести эти опасения до руководства Мексики через своего посла в этой стране. Она отметила, что расположенные в Мексике фабрики являются ключевыми "в цепочке сборки фюзеляжей для самолетов".

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
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"Мексика сейчас представляет для нас своего рода проблему, но мы работаем над этим через наше посольство", - заявила Лорд, добавив, что помимо "проблем" с соседней страной, США испытывают проблемы с поставщиками и в других частях света, в частности, в Индии.

Эллен Лорд отказалась называть конкретных американских производителей и наименования фабрик в Мексике, которые оказались в этой ситуации. При том, что информация об этом легко обнаруживается в Сети. В последние 15 лет в Мексике наблюдается настоящий бум аэрокосмической отрасли. Если в 2004 году она экспортировала продукции на чуть более 1,3 миллиарда долларов в год, то в 2019 - почти 10 миллиардов. В местной прессе легко можно обнаружить, что такие американские оружейные гиганты как General Electric, Honeywell, Lockheed Martin и Eurocopter и еще с десяток других, один за одним открывали там дочерние компании. Все они были закрыты в рамках борьбы мексиканских властей с коронавирусом.

Замглавы Пентагона дополнительно сообщила о выявлении проблем с производством и выполнением контрактов еще и в военном судостроении США, где также наблюдается нехватка комплектующих, поставляемых из-за рубежа. "Мы полагаем, исходя из текущей ситуации, что эти проблемы продлятся по крайней мере три месяца", - отметила Лорд.

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