В России де-факто началась масштабная программа выдачи жилищных кредитов по льготной ипотечной программе со ставкой 6,5%. По новой низкой ставке может быть выдано минимум 250 тысяч ссуд.

Такую программу поручил запустить на прошлой неделе президент Владимир Путин. По ее условиям, по ставке 6,5% (до этого уровня ее будет субсидировать государство, сейчас средние ставки на рынке около 9%), можно будет взять ипотеку только на новое жилье комфорт-класса. При этом стоимость покупки жилья по низкой ставке для Москвы и Санкт-Петербурга будет ограничена 8 млн рублей, для других регионов - 3 млн рублей. Подать заявку на такую ипотеку можно до 1 ноября 2020 года, но низкая ставка будет действовать весь срок кредита.

По оценкам ДОМ.РФ, при озвученных президентом параметрах в 2020 году будет выдано 250-300 тысяч ипотечных кредитов, что создаст дополнительный спрос на жилье площадью 15 млн кв. метров. Всего в отрасль будет привлечено около 1 трлн рублей банковской системы и граждан. Более трети из них вернутся в бюджет в виде налогов, говорит руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

По оценке НКР, субсидирование ставок может не остановить падение спроса, если многие заемщики отложат покупку жилья, опасаясь потери работы или снижения дохода. Кроме того, банки ужесточают кредитную политику, в том числе по первоначальному взносу, поэтому доля отказов по ипотеке останется выше прошлогоднего уровня.