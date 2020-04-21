Почему Брюссель даже при COVID-19 обвиняет в фейках и агрессии Москву и Пекин

А поводом на этот раз для диалога с латвийским политиком стало принятие в Страсбурге очередной, но очень актуальной резолюции - о пандемии коронавируса. Сам документ называется так: "О скоординированных действиях ЕС по борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями".
Процедура написания, обсуждения и редактирования этого проекта, пояснила Жданок, проходила в онлайн-режиме, так же как и процедура голосования. С одной стороны, дело несложное и знакомое. И, к сожалению, призналась она, даже то, что летели словесные стрелы в адрес России, нельзя признать экстраординарным ньюсом, ведь подобных заготовок в европейском портфеле накопилось не один десяток.
Правда, вместо нажатия кнопки в зале пленарных заседаний депутатам пришлось на этот раз в течение двух дней выдавать свое мнение "на гора" из дома с помощью компьютера, принтера, сканнера и даже шариковой авторучки.
И все же без вишенки на пасхальном десерте и на этот раз не обошлось. Во-первых, сама тема. Во-вторых, процедура. В-третьих, тот факт, что виноватой Москва оказалась уже в тандеме с Пекином.
Голосование, уточнила Жданок, шло как по предложенным политическими группами поправкам, так и по отдельным параграфам. Для группы Зеленые/ЕСА, в состав которой входит и первый русский депутат европарламента, ключевой была позиция других политических групп по поправке Зеленых о том, что парламент "считает необходимым, чтобы в целях сохранения сплоченности ЕС и целостности его валютного союза, значительная доля долговых обязательств, которые будут выпущены для борьбы с последствиями кризиса COVID-19, была согласована на уровне Евросоюза". Но голосов левого фланга, увы, не хватило.
Казалось бы, провал этой поправки доказывал в очередной раз, что со сплоченностью в Брюсселе дело обстоит из рук вон плохо. И об этом можно было резонно утверждать во весь голос. Ан нет, оказывается, что нельзя. Особенно, когда на этот не музыкальный диссонанс обращают внимание и на востоке от союза. Как показало дальнейшее голосование, такого мнения придерживается подавляющее число евродепутатов, с грустью констатировала депутат.
Чтобы не быть голословной, Жданок привела фрагменты этого эзоповского параграфа, в котором утверждается, что "ЕС должен стать более устойчивым к кризисам в целом, быть готовым к борьбе с внешней дезинформацией, фальшивыми новостями" и настоятельно призывает Еврокомиссию "противостоять агрессивным пропагандистским усилиям России и Китая, использующим пандемию COVID-19 с целью подорвать ЕС и посеять недоверие местного населения".
Особенно Татьяне Аркадьевне показалось возмутительным использование словосочетания "агрессивные пропагандистские усилия". Где и в каком виде они были обнаружены, авторы текста не сообщают, а когда задаешь им вопрос в лоб, уточнила Жданок, они отсылают к докладу группы экспертов. Но, судя по еженедельному "обзору дезинформации", который парламентарий регулярно получает, примеров таких искажений в обзорах не приводится вообще, тем более "агрессивных".
К сожалению, пояснила она, из-за особенностей дистанционного голосования поименные списки по каждой позиции появятся, скорее всего, только на следующей неделе. Пока доступны лишь данные о голосовании по резолюции в целом. Ее поддержали 395 депутатов при 171 против и 128 воздержавшихся. Что касается латвийских членов европарламента, то за резолюцию проголосовало подавляющее большинство депутатов, включая и бывшего борца за согласие и равноправие в обществе, русского рижского мэра Нила Ушакова и его многолетнего заместителя Андриса Америкса.
Отдельные конструктивные положения резолюции, резюмировала Татьяна Жданок, которые можно было бы поддержать, не могут исправить наличие в ней ложки дегтя в виде очередных голословных и тупых обвинений в адрес двух великих держав - России и Китая.