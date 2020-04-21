Почему Брюссель даже при COVID-19 обвиняет в фейках и агрессии Москву и Пекин

В мире музыкальных графоманов доподлинно известно, что использовать можно "без потери лица" не больше нескольких тактов. Но Европарламент меньше всего напоминает собой музыкальный салон европейской культуры, хотя переписывать из одной политической партитуры в другую аккомпанемент русофобских текстов стало для многих европейских избранников в этом цивильном учреждении рутинным занятием, с сожалением констатировала 21 апреля в эксклюзивном интервью "РГ" евродепутат с 15-летним стажем Татьяна Жданок.

А поводом на этот раз для диалога с латвийским политиком стало принятие в Страсбурге очередной, но очень актуальной резолюции - о пандемии коронавируса. Сам документ называется так: "О скоординированных действиях ЕС по борьбе с пандемией COVID-19 и ее последствиями".

Процедура написания, обсуждения и редактирования этого проекта, пояснила Жданок, проходила в онлайн-режиме, так же как и процедура голосования. С одной стороны, дело несложное и знакомое. И, к сожалению, призналась она, даже то, что летели словесные стрелы в адрес России, нельзя признать экстраординарным ньюсом, ведь подобных заготовок в европейском портфеле накопилось не один десяток.

Правда, вместо нажатия кнопки в зале пленарных заседаний депутатам пришлось на этот раз в течение двух дней выдавать свое мнение "на гора" из дома с помощью компьютера, принтера, сканнера и даже шариковой авторучки.

И все же без вишенки на пасхальном десерте и на этот раз не обошлось. Во-первых, сама тема. Во-вторых, процедура. В-третьих, тот факт, что виноватой Москва оказалась уже в тандеме с Пекином.

Голосование, уточнила Жданок, шло как по предложенным политическими группами поправкам, так и по отдельным параграфам. Для группы Зеленые/ЕСА, в состав которой входит и первый русский депутат европарламента, ключевой была позиция других политических групп по поправке Зеленых о том, что парламент "считает необходимым, чтобы в целях сохранения сплоченности ЕС и целостности его валютного союза, значительная доля долговых обязательств, которые будут выпущены для борьбы с последствиями кризиса COVID-19, была согласована на уровне Евросоюза". Но голосов левого фланга, увы, не хватило.

Казалось бы, провал этой поправки доказывал в очередной раз, что со сплоченностью в Брюсселе дело обстоит из рук вон плохо. И об этом можно было резонно утверждать во весь голос. Ан нет, оказывается, что нельзя. Особенно, когда на этот не музыкальный диссонанс обращают внимание и на востоке от союза. Как показало дальнейшее голосование, такого мнения придерживается подавляющее число евродепутатов, с грустью констатировала депутат.

Чтобы не быть голословной, Жданок привела фрагменты этого эзоповского параграфа, в котором утверждается, что "ЕС должен стать более устойчивым к кризисам в целом, быть готовым к борьбе с внешней дезинформацией, фальшивыми новостями" и настоятельно призывает Еврокомиссию "противостоять агрессивным пропагандистским усилиям России и Китая, использующим пандемию COVID-19 с целью подорвать ЕС и посеять недоверие местного населения".

Особенно Татьяне Аркадьевне показалось возмутительным использование словосочетания "агрессивные пропагандистские усилия". Где и в каком виде они были обнаружены, авторы текста не сообщают, а когда задаешь им вопрос в лоб, уточнила Жданок, они отсылают к докладу группы экспертов. Но, судя по еженедельному "обзору дезинформации", который парламентарий регулярно получает, примеров таких искажений в обзорах не приводится вообще, тем более "агрессивных".

К сожалению, пояснила она, из-за особенностей дистанционного голосования поименные списки по каждой позиции появятся, скорее всего, только на следующей неделе. Пока доступны лишь данные о голосовании по резолюции в целом. Ее поддержали 395 депутатов при 171 против и 128 воздержавшихся. Что касается латвийских членов европарламента, то за резолюцию проголосовало подавляющее большинство депутатов, включая и бывшего борца за согласие и равноправие в обществе, русского рижского мэра Нила Ушакова и его многолетнего заместителя Андриса Америкса.

Отдельные конструктивные положения резолюции, резюмировала Татьяна Жданок, которые можно было бы поддержать, не могут исправить наличие в ней ложки дегтя в виде очередных голословных и тупых обвинений в адрес двух великих держав - России и Китая.