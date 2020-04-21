Итальянский рынок труда никогда не отличался особой гибкостью, а с приходом такого тяжелого испытания, как пандемия, его, как предрекают специалисты, ожидают новые потрясения и революционные изменения. По данным опроса, проведенного итальянским исследовательским центром Swg, через месяц после объявления общенационального карантина 44 процента респондентов опасаются потерять рабочее место в результате пандемии. А согласно расчетам Goldman Sachs, в результате приостановки экономической деятельности и резкого падения ВВП в ближайшие месяцы уровень безработицы в Италии может увеличиться на 17 процентов.

Пока же рекрутинговые компании делятся своими наблюдениями о том, какие вакансии оказались наиболее востребованными в период пандемии. По наблюдениям одного из крупнейших на Апеннинах агентств по подбору персонала Adecco Group, в марте наибольшим спросом среди работодателей пользовались вакансии, имеющие непосредственное отношение к ЧС: врачи и медсестры (за последние 10 лет в Италии сократили 46 тысяч специалистов в медицинском секторе), фармацевты, завскладами, заведующие сортировкой онлайн-заказов, транспортники, логисты, а также уборщики, занимающиеся дезинфекцией помещений, и сотрудники кол-центров.

Итальянцам пришлась по душе работа на дому, они готовы на снижение зарплаты, чтобы не возвращаться в офис

Есть еще одна вакансия, которая неожиданно стала востребованной на итальянском рынке труда в связи с закрытием границ, - это сезонные рабочие. По расчетам сельскохозяйственной ассоциации Coldiretti, страна остро нуждается в 200 тысячах человек, которые помогут убрать созревший урожай.

Что до зарплат, то об их изменении в период пандемии не берутся пока высказываться даже самые матерые эксперты, слишком уж турбулентная складывается ситуация. Но владельцы некоторых частных компаний решили поощрить своих сотрудников, продолжающих выходить на работу в это смутное время. Самыми щедрыми из них, пожалуй, оказались Джованни и Джанлука Рана, которым принадлежит крупный бизнес по производству свежей пасты и равиоли. Они увеличили зарплаты рабочим на своих предприятиях аж на 25 процентов.

Тем временем в Италии, судя по всему, намечается интересный тренд, который может напрямую отразиться на уровне дохода граждан. Выясняется, что далеко не все из тех, кто перешел на удаленку в условиях карантина, хотят вернуться в офис. Опрос об умной работе, проведенный IZI в сотрудничестве с Comin Partners, показал, что почти 80 процентов жителей Италии, работающих на дому, положительно оценивают этот метод, а 37 процентов и вовсе готовы отказаться от части своей зарплаты, чтобы продолжить работу в удаленном режиме. Более трети респондентов объяснили, что экономят время, которое обычно требуется, чтобы поехать на работу и найти парковку, в то время как почти 15 процентов признаются, что работа на дому освобождает их от транспортных расходов. Власти пока официально не отреагировали на эти данные, но выдвигают гипотезу о смеси дистанционной и офисной работы, начиная с государственных учреждений.