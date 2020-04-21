Почта России открыла онлайн-запись в почтовые отделения

Почта России сообщила о запуске сервиса предварительной записи в отделения через сайт или мобильное приложение компании. Тестирование услуги проходит в 20 отделениях в Москве и Санкт-Петербурге, затем распространится на другие регионы. Для обслуживания клиентов по записи в отделениях выделят отдельные операционные окна.

Онлайн-запись возможна не менее чем за 1 час до планируемого визита. В приложении или на сайте можно также отменить ее или перенести время визита. Такой сервис позволит планировать свое время, считает Михаил Волков, заместитель генерального директора Почты России по операционному управлению и розничной торговле.

"Мы ускорили внедрение данного сервиса, который особенно актуален в нынешних условиях, и в ближайшее время он будет доступен во всех регионах страны", - сказал он.