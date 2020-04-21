Почти у 100 журналистов в России выявили коронавирус

COVID-19 диагностировали у почти 100 российских журналистов. Об этом сообщил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин.

Он напомнил, что журналисты всегда на передовой и в зонах особого риска. "По тем сводкам, которые есть у нас, около сотни журналистов на сегодняшний день имеют диагноз коронавирусная инфекция", - приводит слова Волина агентство ТАСС.

Еще около 500 человек находятся на карантине, так как были за границей или имели контакт с инфицированными гражданами. Волин рассказал, что недавно в Москве один журналист скончался от коронавируса.

Замглавы Минкомсвязи также отметил, что меняются форматы теле- и радиовещания. Развлекательные программы уступают место новостным.