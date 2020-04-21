Покупатели магазинов вправе выбирать овощи и фрукты без перчаток

Российские покупатели не обязаны надевать одноразовые перчатки, чтобы выбрать фрукты или овощи в магазине. Как и раньше они могут брать на развес клубни картофеля, морковь, яблоки, груши, сливы. Каких-либо ограничений или правил о обязательном ношении перчаток в магазине в российском законодательстве не содержится, рассказала "РГ" руководитель регионального отделения "Объединение потребителей России" Наталья Старостина.

Носить перчатки при работе с продукцией обязаны только продавцы магазина. "Но ото всех людей подряд этого не требуется", - говорит Старостина. Покупатели должны сделать выбор самостоятельно - брать, к примеру, картофелину в перчатке или без. Как вариант - сразу же после покупки можно обработать руки влажной спиртовой салфеткой или антисептиком.

Если нет желания касаться фруктов и овощей на развес даже в перчатках, то лучше отдать предпочтение продукции в герметичной упаковке. Такую упаковку будет легче продезинфицировать дома. Сами же овощи и фрукты необходимо тщательно вымыть, переложив в чистый пакет, посуду. Это то правило, которое и раньше требовалось соблюдать, отмечает Старостина.

При необходимости дома можно провести термическую обработку. К примеру, облить продукты кипятком. Однако для фруктов это станет ударом - они потеряют вид и быстро испортятся. Лучшее средство от вирусов - тщательно мыть руки после улицы.

Те же, кто находятся на домашнем карантине, обязаны не выходить из дома. Необходимую продукцию они могут заказать. Возможна бесконтактная доставка продукции - до дверей квартиры.