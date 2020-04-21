Посол Палестины обвинил во лжи американского дипломата

Посол Палестины во Франции Салман Харфи назвал ложью слова посла США в Израиле Дэвида Фридмана о якобы предоставленном Вашингтоном палестинцам гранте в 5 миллионов долларов для борьбы с коронавирусом. Так Харфи отреагировал на сообщение Фридмана в Twitter о гранте США "для больниц и бедных семей Палестины".

"Он врет, мы не знаем, на что они собираются потратить деньги, но точно не на палестинское здравоохранение и госпитали, - цитирует РИА Новости заявление палестинского дипломата. - Тот, кто действительно хочет пожертвовать (деньги), может напрямую обратиться к представителю палестинского народа и сказать: я хочу возобновить оказание помощи, я был неправ. Соединенные Штаты ничего не дали палестинскому народу, мы не получили ни цента".

Он также упрекнул Вашингтон за отказ в финансовой поддержке ВОЗ.

"США также не возобновили свою помощь Всемирной организации здравоохранения, они не могут делать вид, что, как сказал Фридман, они дали что-то палестинцам", - сказал Харфи.