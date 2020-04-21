Правительство выделит на поддержку граждан и бизнеса более двух трлн рублей

- Граждане, потерявшие работу и вставшие на учет после 1 марта, в апреле-июне будут получать максимальное пособие по безработице - 1 МРОТ (12130 рублей). Эта мера может затронуть более 3,2 миллиона человек. Также в эти месяцы безработные родители получат по 3 тысячи рублей на каждого ребенка.

- Малым и средним предприятиям из наиболее пострадавших отраслей в мае и июне правительство окажет прямую финансовую поддержку. Сумма грантов - 12130 рублей в расчете на каждого сотрудника при условии сохранения занятости на уровне не менее 90 процентов от численности на 1 апреля 2020 года.

- Также для поддержания занятости действует программа беспроцентных зарплатных кредитов предприятиям из наиболее пострадавших отраслей. Они выдаются под гарантии госкорпорации "ВЭБ.РФ" на 75 процентов всей суммы. Совокупный объем кредитов может составить до 350 миллиардов рублей.

- На полгода введена отсрочка по всем налогам, кроме НДС, для предприятий малого и среднего бизнеса, а также по выплате страховых взносов и по арендным платежам для МСП из наиболее пострадавших отраслей.

Малому бизнесу предусмотрено снижение размера страховых взносов в два раза, если заработная плата работников выше 1 МРОТ. Эта мера сэкономит предпринимателям 285 миллиардов рублей до конца 2020 года.

- Бизнес освобождается от выплаты процентов по уже взятым кредитам, а тело кредита переносится на полгода. До 1 октября заемщики должны платить только треть от ежемесячных процентных платежей или включить их в тело кредита, что даст возможность на время полностью избавиться от выплат.

Общая сумма отсрочек составила более 410 миллиардов рублей. Льготой могут воспользоваться более 500 тысяч компаний.

- Радикально снижена административная нагрузка на бизнес. Так, приостановлено более 50 тысяч проверок в разных сферах, в том случае, когда их отмена не увеличит риск для жизни и здоровья граждан. Всего в текущем году отменят 100 тысяч плановых проверок малого и среднего бизнеса, в том числе налоговых и таможенных. Автоматически продлеваются 15 видов лицензий и разрешений, истекающих в 2020 году.