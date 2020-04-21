Премьер-министр Косово обвинил США в свержении правительства в Приштине

Исполняющий обязанности премьер-министра Косово Альбин Курти обвинил США во вмешательстве и организации отставки правительства непризнанного края. Как сообщает Euronews, такое заявление представитель Приштины сделал в ходе пресс-конференции, проходившей в режиме онлайн.

"Мое правительство было свергнуто просто потому, что посол Ричард Гренелл стремится к сделке с Сербией, которая, по моему убеждению, вредна, поскольку она включает в себя обмен территориями", - заявил Курти. И добавил, что именно давление этого американского дипломата в прошлом месяце способствовало развалу правящей коалиции правительства непризнанной большинством международного сообщества республики.

По словам косовара, Вашингтон стремится к "дипломатической победе в преддверии президентских выборов" в Америке для того, чтобы показать успехи администрации Трампа на балканском направлении по сравнению с его предшественниками - администрациями Обамы, Буша и Клинтона.

Напомним, что посол США в ФРГ Гренелл одновременно является специальным посланником Дональда Трампа по вопросам переговоров между Сербией и Косово. По словам Альбина Курти, Гренелл настаивает на "быстрой сделке", включающей обмен территориями между Белградом и Приштиной. Об этом, как сообщали СМИ, идут негласные переговоры между президентами Сербии Александром Вучичем и Косово Хашимом Тачи.

Отметим, что подконтрольный Вашингтону Тачи и его Демократическая партия Косово выступают за лидирующую роль США в диалоге между Сербией и Косово при почти формальном посредничестве ЕС, тогда как исполняющий обязанности главы косоварского правительства Альбин Курти делает ставку на сотрудничество с Евросоюзом при урегулировании конфликта.