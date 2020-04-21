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21.04.2020 17:55
Рубрика: В мире

Президент Руанды предсказал Африке нескорое восстановление от коронавируса

Текст: Константин Волков

Президент Руанды Пол Кагаме полагает, что Африке для восстановления от последствий пандемии коронавируса понадобится "поколение или больше". Об этом он заявил в интервью американскому изданию Financial Times.

Кагаме также призвал к быстрым и решительным действиям со стороны мирового сообщества, чтобы помочь Черному континенту справиться с последствиями заболевания, в частности - избежать серьезной депрессии.

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Ранее Всемирный банк предсказал, что Африка из-за коронавируса впадет в первую за четверть века рецессию в масштабах всего континента из-за уменьшения глобального спроса на сырьевые товары - главный источник дохода для многих африканских стран. Следствием могут стать "каскадные дефолты" африканских государств.

Также президент Руанды считает, что приостановка до конца года выплаты долгов беднейшими странами (такая мера была обещана на совещании G20 на прошлой неделе) - недостаточная мера, и что "нужно больше" поддержки. При этом Кагаме подчеркнул, что речь не идет о списании или отсрочке долгов как самоцели. "Если есть другие механизмы поддержки, обещающие хорошие результаты - это замечательно. Главное - сам стимул, а не его механизм".

Фото: AP Photo/Jerome Delay
ВОЗ созывает чрезвычайный комитет из-за новой вспышки Эбола

Как заявила на прошлой неделе ВОЗ, хотя пока что в Африке насчитывается в общей сложности порядка 17 тысяч случаев заболевания коронавирусом и около 900 смертей от него, в течение ближайших трех-шести месяцев число зараженных на континенте может вырасти до 10 миллионов. При этом руководитель программы ВОЗ по реагированию на чрезвычайные ситуации в Африке Мишель Яо предупредил, что строить прогнозы очень сложно. Например, ожидалось, что эпидемия лихорадки Эбола унесет куда больше жизней, чем оказалось.

В мире Африка Руанда Распространение коронавируса COVID-19

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