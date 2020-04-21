Врачи научились прогнозировать срок жизни людей с деменцией

Ученые Оттавского университета Канады научились прогнозировать срок жизни людей с деменцией. В их исследовании участвовало 108757 пожилых людей старше 65 лет, живших в Онтарио с 2010 по 2012 год, пишет Canadian Medical Association Journal.

55 процентов из них умерли в первые пять лет жизни после того, как им поставили диагноз. При этом 27,9 процента от умерших жили в домах престарелых. Только каждый четвертый пациент с деменцией прожил более пяти лет и живет до сих пор.

Медики выявили три фактора, повышающие вероятность смерти человека с приобретенным слабоумием - это наличие органной недостаточности, включая хроническую обструктивную болезнь легких, сердечная и почечная недостаточность и возраст старше 90 лет. Кроме того, выяснилось, что мужчины с деменцией умирают чаще женщин. То есть, если у человека есть эти болезни, то скорее всего он умрет в первые пять лет после постановки диагноза.

Чтобы прожить дольше, людям с деменцией рекомендуют соблюдать индивидуальную диету, которую врач должен прописать им исходя из результатов анализов. Ученые также добавили, что людей с диагнозом приобретенного слабоумия к 2050 году будет в три раза больше, чем сейчас.