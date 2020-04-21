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21.04.2020 17:19
Рубрика: Власть

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию с коронавирусом

Текст: Кира Латухина
Президенты России и Турции по телефону обсудили вопросы, связанные с распространением пандемии коронавируса.

Была выражена готовность наращивать совместные усилия в борьбе с инфекцией, в том числе по линии министерств здравоохранения и других профильных структур, а также продолжить плотную координацию для возвращения граждан России и Турции на родину, сообщили в пресс-службе Кремля.

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Главы государств подробно обменялись мнениями по ситуации в Сирии. Речь шла в том числе о выполнении договоренностей по Идлибской зоне деэскалации. Лидеры подтвердили необходимость безусловного соблюдения принципов суверенитета и территориальной целостности Сирии, подчеркнув важность тесного взаимодействия по военным и дипломатическим каналам.

Также Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган затронули вопросы сотрудничества в торгово-экономической сфере, включая реализацию проектов в атомной энергетике, расширение кооперации в сельскохозяйственной и транспортной отраслях.

Президенты условились о поддержании регулярных контактов на различных уровнях.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Российско-турецкие отношения

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