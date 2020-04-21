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Рубрика: В мире

Рецепты от "коронавируса" нашли в 5000-летних аюрведических текстах

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Индии исследователь древней народной медицины доктор Смита Нарам при изучении аюрведических писаний возрастом около 5000 лет обнаружила главу, в которой описаны симптомы заболевания, очень похожего на коронавирус COVID-19.

Как сообщает India Today, глава под названием "Крими", что означает "инфекции", была обнаружена в текстах сборника "Чарака-самхита". Доктор Смита Нарам обратила внимание на схожесть симптомов нового коронавируса и инфекции, которая была описана около 5000 лет назад.

Фото: S. Saleem / Cambridge University / Antiquity Publications Ltd, 2020
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Так, в главе "Крими" упоминается термин "Слешма Крими". Им описывается нечто, что не может быть замечено невооруженным глазом, поскольку оно является "Маха Сукшмой". То есть это нечто настолько мало, что без специального инструмента его не обнаружишь.

"Чарака-самхита" подробно рассказывает, как это нечто оседает в дыхательной системе человека. Более того, "Маха Сукшма" в древнем тексте описывается как круглая форма с "тяжелыми" шипами.

"Я была поражена тем, насколько близко описание "Чарак-самхиты" к описанию нового коронавируса, - говорит Смита Нарам. - Оно объясняет, как "Слешма Крими", после оседания в дыхательной системе, вызывает кашель и одышку, а иногда приводит к смерти".

К слову, в том же древнем тексте предложено три способа предотвратить заражение "Слешма Крими" и излечиться от этого заболевания. Одним из самых действенных способов, как ни удивительно, названа изоляция от окружающих.

Кроме того, древние тексты содержат рекомендации по режиму и рациону питания зараженных людей, а также практические советы по укреплению иммунитета, особенно органов дыхания, при помощи различных целебных трав.

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