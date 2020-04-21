Андрей Воробьев: Все ограничения могут быть продлены на майские праздники

Губернатор Московской области Андрей Воробьев не исключил, что все ограничения, связанные с пандемией коронавирусной инфекции, будут продлены и на майские праздники.

- Думаю, режим ограничений будет продолжен, - заявил Воробьев в эфире телеканала "Россия 24".

Он также добавил, что ситуация с распространением коронавируса мониторится постоянно.

К ограничениям, введённым в Московском регионе в попытках стабилизировать ситуацию, относятся обязательный для всех режим самоизоляции, пропускная система для передвижения по столице и области и приостановка деятельности многих предприятий.