Более 3 миллионов человек зарегистрировались в проекте "Активный гражданин"

Более трех миллионов человек зарегистрировались в проекте "Активный гражданин". Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

"На днях зарегистрировалась трехмиллионная участница - Елена Лапыгина. Всего же в 2020 году проектом начали пользоваться около 300 тысяч москвичей".

"Активный гражданин"- простой и практичный инструмент, с помощью которого москвичи могут улучшать свой двор, район и весь город. Проект появился около шести лет назад. С тех пор к нему присоединились три миллиона человек. Только с начала этого года - уже почти 300 тысяч новых пользователей. Причем более 80 тысяч участников в этом году не пропустили ни одного голосования. За участие в акциях, викторинах, в голосованиях горожане получают баллы, которые можно обменять на сувениры, городские услуги и билеты на мероприятия.

"Горожане постоянно пользуются нашим проектом и делают город лучше. Мы хотим, чтобы город развивался так, как этого хотят наши жители. Поэтому одна из основных задач нашего проекта - вовлечь как можно больше москвичей в жизнь города и определить различные направления для развития", - добавляет руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.