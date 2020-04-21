Более 30 тысяч спасателей привлекут для тушения пожаров в Москве

По прогнозам синоптиков, лето может быть теплее и суше обычного. Для борьбы с возможными природными пожарами создали специальную группу спасателей и пожарных. Об этом журналистам рассказал заммэра Москвы по к вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

При этом особое внимание для предотвращения возможных природных пожаров будет уделено территории ТиНАО.

- Создана специализированная группировка пожарных и спасателей общей численностью 153 человека и 45 единиц техники. Кроме того, в состав группировки включены три вертолета КА-32, - сообщил Петр Бирюков.

В случае необходимости к ликвидации природных пожаров могут быть привлечены свыше 30 тысяч пожарных и спасателей. Для защиты населенных пунктов и объектов ТиНАО на территории округов постоянно дислоцируются 11 пожарных частей общей численностью более 250 человек.

По его словам, в ближайшее время вертолеты Московского авиацентра приступят к ежедневным облетам и мониторингу обстановки на территории Москвы и в соседних областях. Он напомнил, что ранее были приняты ряд профилактических мер для предотвращения природных пожаров. Так, на территории ТиНАО проведена опашка населенных пунктов и садоводческих участков, непосредственно прилегающих к лесным массивам. Проведено обследование мест забора воды для авиационной техники, организовано противопожарное водоснабжение в маловодных районах, в том числе оборудованы подъезды к водоемам и обустроены пирсы, а также подготовлены вертолетные площадки.