Новости

Сингапур продлил общенациональный карантин до 1 июня 13:56
В Севастополе снизили арендную плату для киосков 13:54
Первый состав "Мстителей" Marvel показали в преклонном возрасте 13:53
В Чувашии умер третий пациент с коронавирусом 13:51
Томские медики рассказали, какие вещи особенно нуждаются в дезинфекции 13:45
Ученые нашли способ получать электричество из водорослей 13:39
Песков призвал прислушаться к замечаниям людей о трудностях 13:37
Дэвид Линч прокомментировал слухи о продолжении "Твин Пикс" 13:37
AliExpress сообщил о росте на 60% числа покупателей старше 65 13:35
Более 30 тысяч спасателей привлекут для тушения пожаров в Москве 13:35
Лавров: Москва не намерена вводить пограничный режим с Беларусью 13:35
Астрономы раскрыли загадку "исчезнувшей" гигантской экзопланеты 13:34
В Киргизии предложили закрыть пункты обмена валют 13:26
Создатели компьютерной игры обеспечили Беларусь медицинскими масками 13:25
Психологи: робость в детстве влияет на уровень тревожности 13:25
Песков сообщил о ежедневных контактах Путина с экспертами по коронавирусу 13:20
Жители Курганской области не могут выехать из Индонезии 13:20
Новый полис "Манго Плюс" защитит от рисков госпитализации 13:19
Главный эпидемиолог Ульяновской области госпитализирована с COVID-19 13:19
Пенсионеры и инвалиды Крайнего Севера поедут отдыхать по талонам 13:18
Врачи научились прогнозировать срок жизни людей с деменцией 13:16
В Кирове от коронавируса умер третий пациент 13:14
Обнаружен второй вид птиц, который может впадать в спячку 13:13
Названы российские автозаводы, которым окажут поддержку 13:04
В Калининграде на наркодилера завели 14 уголовных дел 13:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
21.04.2020 13:35
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Более 30 тысяч спасателей привлекут для тушения пожаров в Москве

Текст: Ирина Огилько
Фото: Управление по САО Департамента ГОЧСиПБ Фото: Управление по САО Департамента ГОЧСиПБ
Фото: Управление по САО Департамента ГОЧСиПБ

По прогнозам синоптиков, лето может быть теплее и суше обычного. Для борьбы с возможными природными пожарами создали специальную группу спасателей и пожарных. Об этом журналистам рассказал заммэра Москвы по к вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: Петр Сивков/ТАСС
Вильфанд назвал природные причины лесного пожара рядом с ЧАЭС

При этом особое внимание для предотвращения возможных природных пожаров будет уделено территории ТиНАО.

- Создана специализированная группировка пожарных и спасателей общей численностью 153 человека и 45 единиц техники. Кроме того, в состав группировки включены три вертолета КА-32, - сообщил Петр Бирюков.

В случае необходимости к ликвидации природных пожаров могут быть привлечены свыше 30 тысяч пожарных и спасателей. Для защиты населенных пунктов и объектов ТиНАО на территории округов постоянно дислоцируются 11 пожарных частей общей численностью более 250 человек.

По его словам, в ближайшее время вертолеты Московского авиацентра приступят к ежедневным облетам и мониторингу обстановки на территории Москвы и в соседних областях. Он напомнил, что ранее были приняты ряд профилактических мер для предотвращения природных пожаров. Так, на территории ТиНАО проведена опашка населенных пунктов и садоводческих участков, непосредственно прилегающих к лесным массивам. Проведено обследование мест забора воды для авиационной техники, организовано противопожарное водоснабжение в маловодных районах, в том числе оборудованы подъезды к водоемам и обустроены пирсы, а также подготовлены вертолетные площадки.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Лесные пожары

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
За сутки в России подтверждено 5642 случая COVID-19 в 78 регионах
Правительство предложило ввести электронную однократную визу
Цена нефти Brent впервые опустилась до уровня 2002 года
МИД РФ оценил возможность выхода США из Договора по открытому небу
Минпромторг РФ обновил список системообразующих организаций
Как вычеркнуть пени из квитанции за ЖКУ
Каковы шансы получить страховку при смерти из-за коронавируса