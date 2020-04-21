Исследование: Чтобы переехать в Москву, нужно продать "трешку" в регионе

Эксперты выяснили, какую недвижимость нужно продать в регионах, чтобы переехать в Москву. Для этого, как оказалось, многим придется расстаться с трехкомнатной квартирой.

По подсчетам аналитиков портала "Мир квартир", проще всего обзавестись столичной пропиской, если приобрести жилье в Новой Москве. Например, в 24 километрах от МКАД можно купить за 2,34 млн рублей студию площадью чуть больше 23 "квадратов". За такие деньги реально продать в Брянске или Липецке вторичную "двушку" размером 52 квадратных метра. Или же в Челябинске расстаться с квартирой, в которой сделан дорогой дизайнерский ремонт.

Чтобы поселиться поближе к кольцевой автодороге, понадобится уже больше четырех миллионов рублей. Выручить такую сумму можно, продав в Иванове новую "трешку" площадью 91 "квадрат", с двумя лоджиями и просторной кухней. Правда, эту роскошь придется обменять на компактную студию-новостройку (24 кв. м) в 15 минутах от станции метро "Бунинская аллея".

Полноценная "однушка" в пределах МКАД обойдется минимум в пять миллионов рублей. За такую сумму предлагается квартира около 40 "квадратов" в строящемся жилом микрорайоне в Восточном Бирюлеве. Столько же в регионах стоит трехкомнатная квартира в новом доме с дизайнерским ремонтом. Например, 75-метровая в Кирове или 85-метровая в Омске.

На "вторичку" в одном из "спальников" имеет смысл замахнуться, имея в резерве квартиру в крупном городе Центральной России площадью около 100 квадратных метров и стоимостью около семи миллионов рублей. К примеру, "трешку" в новом доме в Твери или схожее по параметрам жилье в Ярославле. В Москве взамен можно взять скромные 33 "квадрата" в панельном доме старого образца. До станции метро "Коломенская" придется пройти 20 минут.

Чтобы поменять "трешку" на "трешку", отмечают эксперты, лучше жить в Сочи или Санкт-Петербурге. Но нужно понимать, что при таком обмене уменьшится площадь или жилье окажется дальше от центра города. Например, за стометровую сочинскую квартиру в новом доме и пяти минутах от моря, в столице России удастся получить лишь типовую "трешку" в Некрасовке.