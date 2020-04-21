Посильный вклад в нормализацию обстановки делают многие компании и индивидуальные предприниматели Центральной России. Яркие примеры - в очередном обзоре "РГ".

Не гречкой единой

Наборы с базовыми продуктами питания (общей массой около десяти килограммов) начали дарить неполным и многодетным семьям в Воронежской области. Социальную помощь окажут тем из них, у кого есть статус малоимущих. Продовольствие для акции выделили 13 крупных сельхозпроизводителей. Идею подал экс-губернатор Алексей Гордеев, ныне занимающий пост зампредседателя Госдумы.

Своей продукцией поделились молочные холдинги "Молвест" и "ЭкоНиваАгро", производители мяса ("Агроэко" и "Черкизово"), муки (МК "Воронежский"), подсолнечного масла ("ЭФКО"), гречки ("БорКрупы"), яиц (ИП Ширяев Г. И.), сахара ("Продимекс") и кондитерских изделий ("КДВ Воронеж"). Дополнили "паек" аграрии из УК "Дон-Агро", "Агротехгарант" и фирмы "Виктория". Одни семьи забирают еду в волонтерской организации, другим привезут продукты на дом - в два приема, учитывая сроки годности товара.

К доставке на волонтерской основе подключилось более 40 некоммерческих организаций. Базу адресов сформировал департамент соцзащиты населения области. Всего получателей будет свыше восьми тысяч.

Ранее в регионе составили списки одиноких пенсионеров, которым пришлют более 28 тысяч продуктовых наборов за счет бюджета. В стандартный комплект входят рис, мука, масло, консервы, чай, сгущенка, стиральный порошок, мыло, шампунь и средства для дезинфекции. В Новоусманском районе добавили по баночке меда от местных пчеловодов.

Компания бесплатно передаст 250 комплектов шин для медицинских организаций, занимающихся борьбой с коронавирусной инфекцией

- Многие люди преклонного возраста, старики, сидят дома одни. Им особенно тяжело переносить это время. И мы решили скрасить им будни. Мед можно назвать частичкой лета, тепла, сладости. Это и здоровье, иммунитет, который сейчас точно не лишний, - отметил председатель Новоусманского отделения союза пчеловодов Воронежской области Сергей Жабин.

От каждого по способностям

Развозом благотворительной помощи занимаются соцработники и волонтеры акции #МыВместе. Для последних воронежец Виктор Трифаненков изготовил партию многоразовых масок, которые при желании могут быть усилены фильтрами (из ваты и марли). Молодой мужчина по роду основной деятельности - педагог, его родные на дому шьют под заказ. Недавно Виктор официально зарегистрировался в качестве самозанятого, чтобы легализовать этот небольшой приработок.

- Конечно, две швейные машинки, которые включаются в свободное время, семейным бизнесом можно назвать с натяжкой. До объявления режима самоизоляции мы занимались в основном пошивом на заказ верхней одежды. В конце марта по просьбе знакомых и клиентов решили переключиться на изготовление многоразовых масок. В аптеке их купить сложно, а людям они очень нужны, - рассказал Трифаненков.

К началу апреля у него была готова первая тысяча масок. Десятую часть решили передать добровольцам, которые ежедневно помогают пожилым и маломобильным воронежцам. В итоге сто волонтеров получили средства защиты из двухслойного "дышащего" неопрена (они плотно прилегают к лицу), еще 40 - из хлопчатобумажной ткани.

В Курске благотворительную помощь людям, попавшим в затруднительное положение из-за эпидемии, оказали представители азербайджанской общины при поддержке Всемирного азербайджанского культурного фонда. Они собрали более тонны продуктов и средств личной гигиены. В наборы, помимо стандартных продуктов длительного хранения, вошли кофе, овощи и даже "драгоценные" по нынешним временам лимоны. Для начала продовольствие доставили многодетным и малоимущим семьям, а также пенсионерам. Далее члены общины поедут в детские дома с кондитерскими изделиями и азербайджанским чаем.

Курьезная история произошла с "гуманитаркой" в Тамбове. Помощь пожилым людям, находящимся на самоизоляции, предложил не сам бизнес, а его незадачливые клиенты. Два студента из Ирака некоторое время назад на волне паники запаслись продуктами чуть ли не на годы вперед. В числе прочего они купили 168 килограммов муки. Придя в себя, ребята передали весь свой "неприкосновенный запас" в региональный волонтерский центр.

Дорогу медикам

Компания-перевозчик "АТП-1", обслуживающая десяток маршрутов общественного транспорта в Воронеже, выдала сотрудникам четырех больниц, задействованных в лечении пациентов с COVID-19, бесплатные проездные - три тысячи штук. Билеты одноразовые, каждый действителен до 15 мая.

Муниципальный "Воронежпассажиртранс" подготовил для медиков бесплатные именные билеты для проезда по маршрутам, закрепленным за этим предприятием.

Совместное предприятие "Пирелли Тайр Руссия", владеющее Воронежским и Кировским шинными заводами, решило помочь местным медикам и обеспечить автопарки службы скорой помощи. Компания бесплатно передаст 250 комплектов шин в Воронеже и Кирове для медицинских организаций, занимающихся борьбой с коронавирусной инфекцией. "Мы хотим предложить нашу поддержку людям и учреждениям, работающим над тем, чтобы остановить распространение вируса", - прокомментировал гендиректор СП Аймоне ди Савойа Аоста. Ранее Воронежский шинный завод был включен в региональный список системообразующих предприятий, поэтому продолжает работать в условиях ограничительных мер, введенных в области.

Тем временем в Ярославле стартовал проект "Яндекс.Такси" по бесплатной доставке врачей амбулаторного звена к пациентам на дом. Компания зарезервировала 25 машин, прикрепив их к шести медицинским учреждениям. Водители дежурят с восьми утра до шести вечера.

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