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Поддержка с доставкой до квартиры

Бизнесмены ЦФО продолжают помогать людям в борьбе с коронавирусом
Текст: Андрей Полухин, Татьяна Ткачева
Российская газета - Экономика Центрального округа № 86(8140)
Посильный вклад в нормализацию обстановки делают многие компании и индивидуальные предприниматели Центральной России. Яркие примеры - в очередном обзоре "РГ".

Не гречкой единой

Наборы с базовыми продуктами питания (общей массой около десяти килограммов) начали дарить неполным и многодетным семьям в Воронежской области. Социальную помощь окажут тем из них, у кого есть статус малоимущих. Продовольствие для акции выделили 13 крупных сельхозпроизводителей. Идею подал экс-губернатор Алексей Гордеев, ныне занимающий пост зампредседателя Госдумы.

Фото: Омский ИТ-парк
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Своей продукцией поделились молочные холдинги "Молвест" и "ЭкоНиваАгро", производители мяса ("Агроэко" и "Черкизово"), муки (МК "Воронежский"), подсолнечного масла ("ЭФКО"), гречки ("БорКрупы"), яиц (ИП Ширяев Г. И.), сахара ("Продимекс") и кондитерских изделий ("КДВ Воронеж"). Дополнили "паек" аграрии из УК "Дон-Агро", "Агротехгарант" и фирмы "Виктория". Одни семьи забирают еду в волонтерской организации, другим привезут продукты на дом - в два приема, учитывая сроки годности товара.

К доставке на волонтерской основе подключилось более 40 некоммерческих организаций. Базу адресов сформировал департамент соцзащиты населения области. Всего получателей будет свыше восьми тысяч.

Ранее в регионе составили списки одиноких пенсионеров, которым пришлют более 28 тысяч продуктовых наборов за счет бюджета. В стандартный комплект входят рис, мука, масло, консервы, чай, сгущенка, стиральный порошок, мыло, шампунь и средства для дезинфекции. В Новоусманском районе добавили по баночке меда от местных пчеловодов.

Компания бесплатно передаст 250 комплектов шин для медицинских организаций, занимающихся борьбой с коронавирусной инфекцией

- Многие люди преклонного возраста, старики, сидят дома одни. Им особенно тяжело переносить это время. И мы решили скрасить им будни. Мед можно назвать частичкой лета, тепла, сладости. Это и здоровье, иммунитет, который сейчас точно не лишний, - отметил председатель Новоусманского отделения союза пчеловодов Воронежской области Сергей Жабин.

От каждого по способностям

Развозом благотворительной помощи занимаются соцработники и волонтеры акции #МыВместе. Для последних воронежец Виктор Трифаненков изготовил партию многоразовых масок, которые при желании могут быть усилены фильтрами (из ваты и марли). Молодой мужчина по роду основной деятельности - педагог, его родные на дому шьют под заказ. Недавно Виктор официально зарегистрировался в качестве самозанятого, чтобы легализовать этот небольшой приработок.

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- Конечно, две швейные машинки, которые включаются в свободное время, семейным бизнесом можно назвать с натяжкой. До объявления режима самоизоляции мы занимались в основном пошивом на заказ верхней одежды. В конце марта по просьбе знакомых и клиентов решили переключиться на изготовление многоразовых масок. В аптеке их купить сложно, а людям они очень нужны, - рассказал Трифаненков.

К началу апреля у него была готова первая тысяча масок. Десятую часть решили передать добровольцам, которые ежедневно помогают пожилым и маломобильным воронежцам. В итоге сто волонтеров получили средства защиты из двухслойного "дышащего" неопрена (они плотно прилегают к лицу), еще 40 - из хлопчатобумажной ткани.

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В Курске благотворительную помощь людям, попавшим в затруднительное положение из-за эпидемии, оказали представители азербайджанской общины при поддержке Всемирного азербайджанского культурного фонда. Они собрали более тонны продуктов и средств личной гигиены. В наборы, помимо стандартных продуктов длительного хранения, вошли кофе, овощи и даже "драгоценные" по нынешним временам лимоны. Для начала продовольствие доставили многодетным и малоимущим семьям, а также пенсионерам. Далее члены общины поедут в детские дома с кондитерскими изделиями и азербайджанским чаем.

Курьезная история произошла с "гуманитаркой" в Тамбове. Помощь пожилым людям, находящимся на самоизоляции, предложил не сам бизнес, а его незадачливые клиенты. Два студента из Ирака некоторое время назад на волне паники запаслись продуктами чуть ли не на годы вперед. В числе прочего они купили 168 килограммов муки. Придя в себя, ребята передали весь свой "неприкосновенный запас" в региональный волонтерский центр.

Дорогу медикам

Компания-перевозчик "АТП-1", обслуживающая десяток маршрутов общественного транспорта в Воронеже, выдала сотрудникам четырех больниц, задействованных в лечении пациентов с COVID-19, бесплатные проездные - три тысячи штук. Билеты одноразовые, каждый действителен до 15 мая.

Муниципальный "Воронежпассажиртранс" подготовил для медиков бесплатные именные билеты для проезда по маршрутам, закрепленным за этим предприятием.

Фото: Центр городских волонтеров.
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Совместное предприятие "Пирелли Тайр Руссия", владеющее Воронежским и Кировским шинными заводами, решило помочь местным медикам и обеспечить автопарки службы скорой помощи. Компания бесплатно передаст 250 комплектов шин в Воронеже и Кирове для медицинских организаций, занимающихся борьбой с коронавирусной инфекцией. "Мы хотим предложить нашу поддержку людям и учреждениям, работающим над тем, чтобы остановить распространение вируса", - прокомментировал гендиректор СП Аймоне ди Савойа Аоста. Ранее Воронежский шинный завод был включен в региональный список системообразующих предприятий, поэтому продолжает работать в условиях ограничительных мер, введенных в области.

Тем временем в Ярославле стартовал проект "Яндекс.Такси" по бесплатной доставке врачей амбулаторного звена к пациентам на дом. Компания зарезервировала 25 машин, прикрепив их к шести медицинским учреждениям. Водители дежурят с восьми утра до шести вечера.

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