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Текст:   Сергей Жуков 
22:34 21.04.2020
Российская газета - Столичный выпуск № 87(8141)

Не все дома

Москвичи снимают жилье на время самоизоляции

Самоизоляция неожиданно, а для кого-то ожидаемо, вскрыла копившиеся семейные проблемы. Противостояния отцов и детей, зятьев и тещ, вынужденных сидеть круглые сутки под одной крышей, вынудили москвичей искать укрытия за пределами своего дома. Кафе и коворкинги сейчас закрыты, поэтому некоторые снимают на время квартиры.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказали в пресс-службе портала "Мир квартир", спрос на посуточные квартиры с начала марта рекордно упал: командировочные и туристы из-за ситуации с коронавирусом в Москву не едут. Но с начала апреля интерес к жилью вырос на четверть, и он по-прежнему сохраняется. По словам гендиректора портала Павла Луценко, запросы поступают как раз от людей, нуждающихся в уединении. Есть одна оговорка - квартиросъемщики много платить не готовы, поэтому собственники вынужденно идут на уступки.

Фото: РИА Новости
Как быть, когда квартиранты просят о снижении арендной платы

"Арендодатели стремятся сдать свое жилье на срок подольше. Многие указывают в объявлении, что предоставляют скидку для снимающих от месяца и больше, - объяснил "РГ" Павел Луценко. - Скидки доходят до 50%, а для тех, кто готов арендовать квартиру на два - три месяца и более, цены еще ниже". По словам риелторов, "однушку" в Москве можно снять от 800 рублей в сутки, "двушку" от полутора тысяч рублей, а "трешку" - примерно за две тысячи рублей.

Рынок долгосрочной аренды жилья в столице тоже просел. Спрос на квартиры с режимом самоизоляции ожидаемо упал - в среднем на 20%. По данным компании "Инком-Недвижимость", он держится за счет проживающих в Москве нанимателей из регионов России (около трети заявок) и стран бывшего Советского Союза, а это примерно две трети поступающих запросов. Вместе с интересом к съемным квадратным метрам опускаются и ценники. Собственники готовы идти на компромисс, сбивая цену на 10-20%. Правда, на первые месяцы, пока все не устаканится. Если уступок не делать, отмечают эксперты, поиск квартиранта может изрядно затянуться.

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