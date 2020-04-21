Главная причина пожаров в России - непотушенные сигареты. МЧС при проверках выявило нарушения пожарной безопасности в каждом четвертом населенном пункте.

О тревожной статистике сообщил на онлайн-конференции в ТАССе директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Ранее пресс-службы МЧС и Рослесхоза информировали, что уже в 59 регионах введен особый противопожарный режим, а в трех объявлен режим ЧС.

- С начала года на территории РФ зарегистрировано около 140 тысяч пожаров, из них свыше 62 процентов случились на открытых территориях. Это палы сухой травянистой растительности, сжигание мусора, разведение костров на приусадебных участках, - сказал Ринат Еникеев.

По его словам, наиболее сложная ситуация с пожарами в Тверской, Владимирской, Ростовской, Волгоградской, Воронежской областях, а также в Хабаровском крае и Мордовии.

Недавно из-за неосторожности жительницы Мордовии сгорели 11 построек. Подобные случаи были в Нижегородской области, когда пенсионер поджег траву, а сгорела вся деревня, в Рязанской, в Ленинградской.

В целом от преступной оплошности людей уже пострадали 75 строений, и это больше, чем в прошлом году.

То есть получается, что беспечность граждан усилилась, а принимаемые меры противопожарных инспекторов на них не действуют. За четыре месяца выявлены 28 тысяч неконтролируемых палов сухой растительности, а также свыше 2 тысяч случаев выжиганий на землях сельхозназначения.

- Проверки провели в 7,5 тысячи населенных пунктах, - отметил Ринат Еникеев. - Действуем поступательно: выдаем предостережение, потом предписание, потом предупреждение и только потом ведем разговор о наложении административного взыскания.