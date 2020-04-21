Новости

Прилетевшие из Таиланда жители Ростова направлены на самоизоляцию 22:11
В Беларуси за сутки выздоровели и выписаны 577 зараженных COVID-19 22:06
Власти Москвы ответили на вопросы об аннулировании пропусков 21:54
В Петербурге скончался крупнейший исследователь арабского мира 21:51
Воробьев: Большинство жителей Подмосковья соблюдает самоизоляцию 21:30
В Чувашии число погибших пациентов с COVID-19 выросло до пяти 21:22
Андрей Воробьев: Все ограничения могут быть продлены на майские праздники 21:16
Стоимость нефти марки Brent упала ниже 19 долларов 21:04
Суд заочно арестовал организатора убийства Япончика 20:57
Кадыров побрился налысо в ответ на просьбы открыть парикмахерские 20:45
ВОЗ: Коронавирус нанесет удар по Африке 20:43
В Саранске общественный транспорт будет ходить только утром и вечером 20:32
В Самаре больницу закрыли как очаг распространения COVID-19 20:17
В Орловской области умер второй пациент с коронавирусом 20:12
Мурашко призвал организовать защиту пациентов и медперсонала 19:54
В Италии выписали рекордное количество больных коронавирусом 19:50
Петербургский СК возбудил дело о срыве пранкером онлайн-уроков 19:28
В Казани возбудили уголовное дело против ректора КНИТУ 19:25
Саудовская Аравия готова на дополнительное сокращение добычи нефти 19:25
Голкипер Демченко подписал контракт с "Монреалем" 19:21
Свидетель по делу обвиняемого в шпионаже Уилана рассказал о его интересах 19:20
Евро рос выше 84 рублей 19:20
Освобожденные из пиратского плена жители Дона вернулись домой 19:19
В Петербурге госпитализирован председатель комитета по здравоохранению 18:59
В Белгородском онкодиспансере выявили два очага коронавируса 18:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
Как работающим пенсионерам оформить больничный по карантину
21.04.2020 21:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Иду, курю

Основная причина пожаров - непотушенные сигареты
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 87(8141)
Главная причина пожаров в России - непотушенные сигареты. МЧС при проверках выявило нарушения пожарной безопасности в каждом четвертом населенном пункте.
Ринат Еникеев: В 2020-м зафиксировано 140 тысяч пожаров. Фото: Александр Щербак/ТАСС Ринат Еникеев: В 2020-м зафиксировано 140 тысяч пожаров. Фото: Александр Щербак/ТАСС
Ринат Еникеев: В 2020-м зафиксировано 140 тысяч пожаров. Фото: Александр Щербак/ТАСС

О тревожной статистике сообщил на онлайн-конференции в ТАССе директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Фото: РИА Новости
За поджоги лесов возбуждено 59 уголовных дел

Ранее пресс-службы МЧС и Рослесхоза информировали, что уже в 59 регионах введен особый противопожарный режим, а в трех объявлен режим ЧС.

- С начала года на территории РФ зарегистрировано около 140 тысяч пожаров, из них свыше 62 процентов случились на открытых территориях. Это палы сухой травянистой растительности, сжигание мусора, разведение костров на приусадебных участках, - сказал Ринат Еникеев.

По его словам, наиболее сложная ситуация с пожарами в Тверской, Владимирской, Ростовской, Волгоградской, Воронежской областях, а также в Хабаровском крае и Мордовии.

Недавно из-за неосторожности жительницы Мордовии сгорели 11 построек. Подобные случаи были в Нижегородской области, когда пенсионер поджег траву, а сгорела вся деревня, в Рязанской, в Ленинградской.

В целом от преступной оплошности людей уже пострадали 75 строений, и это больше, чем в прошлом году.

МЧС опробует IT-приложение для борьбы с пожарами

То есть получается, что беспечность граждан усилилась, а принимаемые меры противопожарных инспекторов на них не действуют. За четыре месяца выявлены 28 тысяч неконтролируемых палов сухой растительности, а также свыше 2 тысяч случаев выжиганий на землях сельхозназначения.

- Проверки провели в 7,5 тысячи населенных пунктах, - отметил Ринат Еникеев. - Действуем поступательно: выдаем предостережение, потом предписание, потом предупреждение и только потом ведем разговор о наложении административного взыскания.

Власть Безопасность Правительство МЧС Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Северо-Запад ЦФО Тверская область ЦФО Владимирская область ЮФО Ростовская область ЮФО Волгоградская область ЦФО Воронежская область

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Средняя продолжительность жизни россиян достигла исторического максимума
Стоимость нефти марки Brent упала ниже 19 долларов
Власти Москвы ответили на вопросы об аннулировании пропусков
Греф спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом
Евро рос выше 84 рублей
В Гражданском кодексе пропишут правила для соседей по квартире и даче
Правительство расширило круг помощи пострадавшим на фоне коронавируса