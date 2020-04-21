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21.04.2020 15:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Московские кондитеры передали медикам несколько сот килограммов конфет

Текст: Егор Иванов
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Московские кондитерские фабрики "Красный Октябрь", "Рот Фронт" и кондитерский концерн "Бабаевский" поддержали врачей и волонтеров-медиков в борьбе с коронавирусной инфекцией, направив им сотни килограммов кондитерских изделий. В посылках шоколад "Аленка", "Бабаевский", батончики "Рот Фронт" и еще много разных сладостей.

Среди первых сладости получили в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского, Городской клинической больнице №15, Городской клинической больнице № 31 и волонтеры-медики.

"Мы уверены, что знакомый с детства вкус наших конфет порадует и поддержит наших героических медицинских работников, создаст атмосферу тепла и заботы", - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе холдинга "Объединенные кондитеры".

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Медицинские работники и студенты медвузов оказались на передовой в борьбе с опасным вирусом, многие из них работают в круглосуточном режиме. Высокая нагрузка, многочасовые рабочие смены, несомненно, сказываются на физическом и эмоциональном состоянии каждого человека. В этих тяжелых условиях, как и в боевых, шоколад и конфеты быстро насыщают организм энергией, поддерживают его защитные силы и поднимают настроение. Сегодня, как и в период Великой Отечественной войны, фабрики продолжают работать, только в режиме повышенных санитарных условий. Тогда, в 1940-х годах, шоколад регулярно отправляли на фронт, он входил в рацион питания летчиков, разведчиков и подводников.

"Сегодня, отправляя гуманитарную посылку медикам, сотрудники московских кондитерских фабрик просили передать слова благодарности, поддержки и глубокого уважения нашим медикам и волонтерам-медикам", - отметили представители холдинга.

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