Столичные власти за последний месяц приняли сразу три пакета мер поддержки предпринимателей: их освободили от части налогов, предоставили арендные каникулы, запустили программу льготного кредитования и дали другие скидки, призванные сохранить рабочие места и сами предприятия. Корреспондент "РГ" узнал, на что может рассчитывать в городе малый и средний бизнес и как получить поддержку.

Едва ли не самая крупная статья расходов многих предпринимателей - аренда помещений. Зачастую на нее тратится более половины всех расходов. Можно понять, каким шоком для бизнесменов стала ситуация, когда их кафе, магазины, мастерские и другие заведения закрылись, а платить нужно было не только зарплаты, но и за аренду. На помощь пришло правительство Москвы. Прежде всего оно освободило от платежей тех, кто арендует землю и помещения у города и кому грозила потеря бизнеса вообще. Более 11 тысяч компаний общепита, торговли, сферы услуг уже получили уведомления об освобождении от платы за аренду как по почте, так и онлайн.

Директор небольшой сети отелей Илья Тонин рассказывает, что закрылись они с 1 апреля, сотрудников отправили по домам, никого не уволили. "Естественно, денег на счетах нет, а арендные платежи составляют порядка 30% расходов, - рассказал он "РГ". - Три помещения для отелей мы арендуем у города, и я обратился с просьбой освободить нас от оплаты аренды. Одобрили нам уже и льготный кредит на выплату зарплаты сотрудникам, это поможет остаться на плаву. Остается решить вопрос с коммуналкой".

Рад возможности освободиться от арендных платежей на время простоя и предприниматель Андрей Пенин. Он едва успел открыть компьютерный клуб "Пекарня" на улице Покрышкина в помещении, арендованном у города, как пришлось закрываться на карантин. "В текущих затратах на аренду у нас приходится 90%, так что освобождение от нее действительно поможет выжить. 320 тысяч рублей в месяц - большие деньги".

А как же быть тем, кто арендует площади у частников? Вряд ли они сами отменят плату. Здесь город предусмотрел механизм, который станет стимулом владельцам коммерческой недвижимости дать скидки предпринимателям. Те, кто снизит плату за аренду более чем на 50%, получат от города грант. По словам заммэра столицы Владимира Ефимова, город выделил на гранты 13,2 млрд рублей для компенсации частным владельцам коммерческой недвижимости, включая торговые центры. Это поможет им компенсировать сумму налогов на имущество и земельных платежей.

А еще 2,1 млрд рублей получат те, кто ведет свой бизнес в собственной недвижимости. Есть и другие виды поддержки столичных предпринимателей. В последнем, третьем пакете, упор сделан на льготное кредитование бизнеса. Рассказывая о третьем пакете, мэр Сергей Собянин подчеркнул, что город позаботится о том, чтобы сейчас, в самое трудное время, представители малого и среднего бизнеса могли взять льготные кредиты, а отдавать их смогли бы позже.

Кстати

Получить ответы на свои вопросы предприниматели могут на сайте Центра поддержки экономики Москвы helpmoscoweconomy.ru, а также по номеру единой "горячей линии": +7 (495) 539-59-99 (ежедневно, включая выходные, с 9.00 до 18.00). Там расскажут и о том, на какую помощь вправе рассчитывать конкретный бизнесмен и как ее получить.