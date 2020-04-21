На онлайн-платформе Московского инновационного кластера появился раздел о субсидиях

На онлайн-платформе Московского инновационного кластера появился новый раздел о субсидиях для малого и среднего бизнеса. Как рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, этот специальный раздел призван помочь предпринимателям получить льготы, субсидии, гранты и поручительства при получении кредитов. Правительство Москвы прилагает все усилия, чтобы поддержка города стала надежной базой и важным антикризисным инструментом для бизнеса.

Так, участники МИК могут получить компенсацию:

- до 700 тысяч рублей, израсходованных на продвижение продукции на торговых интернет-площадках;

- до 1 миллиона рублей затрат по договорам коммерческой концессии или субконцессии;

- до 3 миллионов рублей расходов на экспорт продукции;

- до 10 миллионов рублей, инвестированных в обучение сотрудников;

- до 10 миллионов рублей расходов на покупку или лизинг оборудования;

- до 50 миллионов рублей затрат на инжиниринг.

В категории финансовых мер поддержки размещены и условия оформления поручительств правительство Москвы по кредитным и лизинговым договорам и правила предоставления грантов на реализацию комплексных инновационных проектов.

Есть информация о полезных на практике сервисах для участников кластера. Предприниматели, зарегистрированные на цифровой платформе МИК i.moscow, могут сформировать заказ на контрактное производство, снять помещение в аренду, найти сведения о патентах и результатах интеллектуальной деятельности, привлечь венчурные инвестиции. Кроме того, участникам кластера доступны 25 городских и коммерческих площадок для проведения пилотного тестирования своих разработок.