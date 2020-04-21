Немерюк: Планов по введению пропусков для пешеходов в Москве нет

В столице не планируется вводить электронные пропуски для пешеходов, но в то же время людям при выходе из дома стоит брать с собой документы. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг, первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.

"Пока планов по введению пропусков для пешеходов не было. Но на всякий случай лучше носить с собой паспорт", - отметил он.

Другая ситуация с автомобилистами. Они при передвижении по Москве без пропуска с завтрашнего дня могут получить штрафы с уличных камер, напомнил Немерюк. Их использование еще обсуждается, но технически такая возможность есть.

Напомним, с 22 апреля при передвижении по столице на транспорте в цифровом пропуске нужно указывать госномер автомобиля либо номер транспортной карты.