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21.04.2020 12:56
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Немерюк: Планов по введению пропусков для пешеходов в Москве нет

Текст: Александр Мелешенко

В столице не планируется вводить электронные пропуски для пешеходов, но в то же время людям при выходе из дома стоит брать с собой документы. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил руководитель столичного департамента торговли и услуг, первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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"Пока планов по введению пропусков для пешеходов не было. Но на всякий случай лучше носить с собой паспорт", - отметил он.

Другая ситуация с автомобилистами. Они при передвижении по Москве без пропуска с завтрашнего дня могут получить штрафы с уличных камер, напомнил Немерюк. Их использование еще обсуждается, но технически такая возможность есть.

Напомним, с 22 апреля при передвижении по столице на транспорте в цифровом пропуске нужно указывать госномер автомобиля либо номер транспортной карты.

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