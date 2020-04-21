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21.04.2020 16:54
Проект: В регионах

Нововоронежская АЭС "уходит" в социальные сети

В связи с временным ограничением на посещение Нововоронежской атомной станции, коллектив Управления информации и общественных связей постоянно наращивает объем материалов, публикуемых в сообществах АЭС в социальных сетях. Это необходимо для регулярного информирования населения о стабильной и безопасной работе атомного гиганта.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

"Мы продолжаем рассказывать жителям нашего города и Воронежской области обо всех событиях, происходящих на Нововоронежской АЭС. Для этого мы еще плотнее сотрудничаем с местными и региональными СМИ, а также уделяем большое внимание социальным сетям. За последний месяц количество просмотров публикаций увеличилось на 86%, а охват аудитории в апреле превысил 26 тысяч, что в 4,5 раза больше, чем в марте", - отметил заместитель директора по управлению персоналом Нововоронежской АЭС Олег Уразов.

Кроме производственных новостей, подписчики групп Нововоронежской АЭС могут виртуально посетить атомную станцию, посмотрев фотоэкскурсии по энергоблокам. Узнать обо всех мерах профилактики распространения коронавирусной инфекции на атомной станции из наших роликов. Познакомиться с самыми выдающимися сотрудниками АЭС по интервью. Совершить видеоэкскурсии по музейным экспозициям. И проверить свои знания об атомной отрасли в викторинах и конкурсах. Самые активные участники сообществ получат призы от атомной станции.

Фото: Нововоронежская АЭС
Нововоронеж получил 2,5 миллиона рублей на проекты Года Памяти и Славы

Интерес к работе Нововоронежской АЭС повышается с каждым днем. Так за месяц количество уникальных пользователей в группе ВК увеличилось на 93%, количество новых подписчиков - на 165%. Количество комментариев - на 195%.

Быть в курсе и получать самую достоверную информацию о работе Нововоронежской АЭС очень просто:

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Publicatom: publicatom.ru/blog/nvaes

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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