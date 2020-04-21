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21.04.2020 09:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Первых пациентов приняла инфекционная больница в Вороновском

Текст: Любовь Проценко
Их 20 - первых пациентов, которым предстоит обживать инфекционную больницу, построенную всего за месяц в новой Москве для борьбы с опасным вирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Подтвердил это и Сергей Переходов, главный врач городской клинической больницы №68 имени В.П. Демихова, в состав которой вошел новый медцентр.

- Рассчитан центр на 800 коек. Но при необходимости мощность может быть увеличена до 900. В клинике будут работать более тысячи медицинских специалистов, включая врачей, сотрудников среднего и младшего медицинского персонала. Пока к работе приступили более 500 из них, мы продолжаем набор специалистов, - рассказал Переходов.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Что удивительно: готовую больницу строители предъявили в прошлую пятницу, а в понедельник она уже начала принимать больных. Никакой раскачки, никакого времени на устранение недоделок, как, увы, чаще всего бывает на новостройках, не потребовалось. Умеем же оказывается и мы, а не только китайцы. За стройкой госпиталя в чистом поле в китайском Ухани мы с изумлением наблюдали минувшей зимой. Но у них-то он был временным, а у нас, заметил мэр города Сергей Собянин, осматривая новый медцентр, он отлично послужит минимум лет 20.

Главврач доволен: "Все койки оборудованы так, чтобы к ним можно было подвести медицинские газы. При необходимости каждую из них можно переоборудовать в реанимационную. Это очень важно для оперативной помощи больным с коронавирусной инфекцией, у которых развилась легочная недостаточность".

Подачу кислорода в палаты обеспечивает собственная кислородно-газификационная станция. Для проведения анализов есть хорошо оснащенная лаборатория - в ней можно делать более 10 тысяч исследований в сутки.

Фото: Сергей Николаев/РГ
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Системы подачи воздуха в медицинские корпуса абсолютно герметичные. Воздух проходит процедуру обеззараживания на входе и выходе в каждую палату. Канализационные стоки выводятся на автономные очистные сооружения, также оснащенные системами обеззараживания.

Находится новая больница далеко от центра города. И вообще от любого жилья - все-таки непростая, инфекционная. Но и тут вокруг - специальный периметр безопасности. Весь транспорт и на въезде, и на выезде проходит специальную санобработку. В корпусах предусмотрены отдельные шлюзы для пациентов и персонала, что гарантирует дополнительную защиту от возможного распространения инфекции. Для удобства сотрудников на территории комплекса построили комфортабельноеобщежитие. Это позволяет медикам не тратить время на дорогу домой и обратно. Около 1300 человек смогут жить в одно- и двухместных номерах, а в свободное время заниматься и спортом - рядом оборудована спортплощадка.

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