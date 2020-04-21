Предприниматели привыкли к трудностям: в условиях пандемии многие из них нашли силы измениться, научиться работать по-другому, чтобы не просто выжить, а стать сильнее. Корреспондент "РГ" поговорила с теми из них, кто не опустил руки и продолжает работать вопреки обстоятельствам.

Цветы для жизни

Жанна и Илья Сорокины держат небольшой цветочный магазинчик в Курске. Торговая точка открыта по договору субаренды, которую нельзя не заплатить.

- Первая неделя режима самоизоляции была очень сложной, - признается Жанна. - О цветах люди думают в такой ситуации в последнюю очередь. Надо запасаться гречкой, консервами, еще чем-то. К тому же нам пришлось сразу закрыть магазин из-за запрета. Что делать? Стали думать.

Супруги и до этого момента выполняли онлайн-заказы. Пул постоянных клиентов сформировался быстро, а вот этот кризисный период заставил их придумать еще несколько "завлекалок" для интернет-заказов. Конечно, сразу снизили цены на сам цветок, после - сделали доставку бесплатной - при заказе от полутора тысяч рублей.

- До этого доставляли просто так букет от двух тысяч, - говорит Жанна. - Но знаете, мы не пожалели. Люди немного освоились в самоизоляции, радость особенно важна и в такое время.

Закрытие московских оптовых баз для доставки по стране тоже не стало препятствием для курских предпринимателей.

- Мы заказывали там цветы только в первое время, - рассказывает Жанна. - После я нашла в интернете возможность доставки не из столицы. И мы стали закупать товар непосредственно в Нидерландах. Туда уехала семья из России и открыла такой бизнес - экспортируют цветы. Нам оказалось это даже выгоднее: можем взять много разных цветов меньшего объема. Например, если нам требуется несколько десятков роз или хризантем, зачем приобретать всю коробку?

Даже теперь, когда в Курской области разрешили торговлю саженцами, семенами и цветочными культурами, Сорокины не спешат переходить на прежний режим работы.

- У нас есть все основания для работы, но мы пока решили сосредоточиться на букетах и их доставке, - говорит Жанна. - Конечно, отдаем себе отчет в том, что теряем таким образом клиентов с улицы, но все же хотим пока научиться работать с онлайн-заказами.

Предприниматель, которая уже стала профессиональным флористом, надеется найти новых клиентов: она уверена, что скоро и в Курске сформируется привычка отправлять цветы друг другу просто затем, чтобы сделать приятное близкому человеку.

Пицца с купоном

Предприниматель Олег Анненков - владелец сети "носочечных" в Курске. Сам он не любит слово "бизнесмен".

- Я предприниматель, - говорит Олег. - Вечно что-то предпринимаю, чтобы сделать лучше мир вокруг себя.

Анненков в сфере продаж, можно сказать, с детства. 11-летним мальчишкой стал торговать на уличных рынках, полосатые палатки которых были для того времени своеобразным символом. Уже тогда понял, что нужно давать клиенту то, чего он хочет в этот конкретный момент.

Владельцы бизнеса стали кооперироваться: к заказам одной из пиццерий прилагается скидка на приобретение носков

Опыт продаж в крупных компаниях, изучение маркетинговых стратегий и, главное, желание открыть свое дело подтолкнули его на создание собственного бизнеса. Первая носочечная со временем приросла еще несколькими, появилась целая сеть, где стараются учесть потребности разных клиентов и предложить уникальный товар.

Теперь, когда режим самоизоляции в Курской области становится все жестче, магазины закрыты. Но предпринимательская смекалка Анненкова работает как никогда.

- Я отчаянный человек, - улыбается он. - И неугомонный.

Раньше в Курске никто и подумать не мог о доставке носков по городу. Теперь это реальность. Минимальный порог заказа в областном центре - 500 рублей. Клиенты Анненкова привыкли выбирать товар из широкого ассортимента. Услуга оказалась востребованной.

Впрочем, первыми доставлять свою продукцию в Курске начали владельцы точек общепита. Затем предприниматели стали кооперироваться. Купон на скидку в носочечной прилагается к заказам одной из пиццерий. Пока шквала заказов на носки предпринимателю это не принесло, но и сказать, что бизнес застыл на месте, тоже нельзя. Важно и то, что люди дела теперь не соперничают, а сотрудничают - и уже сами удивляются: как мы раньше до такого не додумались?

От промтуризма к новой культуре

Средний бизнес Курской области тоже адаптируется к новым условиям. Раньше косметическая фирма "Клеона" славилась своими продуктами, в основе которых - местные травы, собранные в том числе и на территории монастыря Курская Коренная пустынь. Настоящая "живая" косметика (практически без консервантов) пользовалась спросом: срок хранения крема или шампуня минимален, объем каждой баночки - как раз такой, чтобы хватило на это время. Предприятие, точки которого были разбросаны по Курску и имели собственных клиентов, даже начало развивать промышленный туризм: приглашали к себе желающих узнать, как производятся натуральные косметические препараты.

Теперь в ассортименте на особом месте антисептики. И, как считают производители, вряд ли они исчезнут с производственных линий после пандемии. Чаще мыть руки, пользоваться антибактериальными средствами советовали людям и раньше, ведь, помимо коронавируса, есть множество других опасных для здоровья микроорганизмов. А пандемия так или иначе формирует новые привычки, новую культуру гигиены.

Известный далеко за пределами Курской области производитель постельных принадлежностей - компания "Белполь" - тоже перестроился. Теперь здесь шьют защитные костюмы для медиков и маски. Как долго продлится пандемия - неизвестно, но, скорее всего, этот товар будет востребованным и после нее. Те же маски, к примеру, пригодятся в пик заболеваемости гриппом. Производители уверены: теперь о своем здоровье люди станут заботиться больше.

Не ювелирная работа

Есть среди курских предпринимателей и те, с кого брать пример не следует. Ювелирные магазины "Золотомания" открылись в самый разгар режима самоизоляции, хотя в список необходимых товаров их ассортимент не попадает. Хитрые дельцы выставили на прилавки салфетки, зубную пасту и еще кое-что из разрешительного списка. "Мы объяснили владельцу, что "Золотомания" не является магазином бытовой химии, - отметили в профильном комитете Курской области. - В ответ он не согласился и сослался на распоряжение премьер-министра РФ. В результате мы выдали бизнесмену соответствующее уведомление, он в нем расписался. Суть в том, что в региональном Кодексе об административных правонарушениях имеется статья 54 - "Умышленное невыполнение или нарушение положений устава Курской области, законов Курской области, нормативно-правовых актов органов исполнительной власти". Если "Золотомания" продолжит работать, то специалисты комитета составят протокол и направят его мировым судьям.