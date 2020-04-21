Под Липецком отремонтируют сельскую дорогу

В Воловском районе Липецкой области начался ремонт автодороги к селу Семеновка. В последний раз серьезные дорожные работы здесь прошли еще в 80-х годах прошлого века.

Дорога из села примыкает к трассе "Тербуны-Набережное-Волово". Почти два десятка детей каждый день ездили по ней из Семеновки в школу в село Набережное. И им, и автомобилистам, приходилось трястись по неровному полотну - ведь все эти десятилетия дорога видела только аварийный ямочный ремонт.

Теперь работы на этом участке ведутся в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Задача бригады, выигравшей тендер, - восстановить должное состояние автодороги для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта, устранить деформации, просадки, колейность, уложить новое асфальтобетонное покрытие.

Как сообщает региональное управление дорог и транспорта, протяженность ремонтируемого участка - пять километров. В настоящее время на объекте трудятся 30 человек - расширяют дорожное полотно и укладывают выравнивающий слой. Стоимость проекта - около 37 миллионов рублей. Работы должны завершиться в третьем квартале текущего года.

- Без разветвленной дорожной сети невозможно достижение тех стратегических целей, которые ставит перед нашим регионом время: повысить благосостояние и качество жизни населения, обеспечить темпы экономического роста и инвестиционную привлекательность Липецкой области, - считает руководитель региона Игорь Артамонов.