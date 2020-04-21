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21.04.2020 14:33
Проект: В регионах

Под Липецком отремонтируют сельскую дорогу

В Воловском районе Липецкой области начался ремонт автодороги к селу Семеновка. В последний раз серьезные дорожные работы здесь прошли еще в 80-х годах прошлого века.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Дорога из села примыкает к трассе "Тербуны-Набережное-Волово". Почти два десятка детей каждый день ездили по ней из Семеновки в школу в село Набережное. И им, и автомобилистам, приходилось трястись по неровному полотну - ведь все эти десятилетия дорога видела только аварийный ямочный ремонт.

Фото: Администрация Липецкой области
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Теперь работы на этом участке ведутся в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Задача бригады, выигравшей тендер, - восстановить должное состояние автодороги для обеспечения безопасного и бесперебойного движения транспорта, устранить деформации, просадки, колейность, уложить новое асфальтобетонное покрытие.

Как сообщает региональное управление дорог и транспорта, протяженность ремонтируемого участка - пять километров. В настоящее время на объекте трудятся 30 человек - расширяют дорожное полотно и укладывают выравнивающий слой. Стоимость проекта - около 37 миллионов рублей. Работы должны завершиться в третьем квартале текущего года.

- Без разветвленной дорожной сети невозможно достижение тех стратегических целей, которые ставит перед нашим регионом время: повысить благосостояние и качество жизни населения, обеспечить темпы экономического роста и инвестиционную привлекательность Липецкой области, - считает руководитель региона Игорь Артамонов.

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область Липецкая область

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